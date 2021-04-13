金鐘名劇「慈禧與珍妃」三主角攜手復刻經典

國立傳統藝術中心臺灣豫劇團於今年「202021臺灣戲曲藝術節」推出年度大戲《慈禧與珍妃》，這段歷史故事將以「復刻版」方式登場。闊別14年再現臺灣豫劇團金鐘大戲，並將參與高雄春天藝術節公演，6月12日、13日於高雄市大東文化藝術中心帶來精彩演出。





我是廣告 請繼續往下閱讀

《慈禧與珍妃》描寫的是慈禧與珍妃緊張的婆媳關係，從家庭風暴演變成政治鬥爭，一個是強勢的皇太后，一個是弱勢的嬪妃；慈禧爲「權勢」排除異已，竭力維護她的「家天下」，珍妃則爲「道義」挺身而出，期盼能實現強國安邦的願望。然而慈禧熱愛權勢與唯我獨尊的自我膨脹，終究造成無可挽回的歷史悲劇。





▲《慈禧與珍妃》是由中研院院士曾永義教授為臺灣豫劇團量身打造的清宮大戲（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.13）

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，這一齣曾榮獲「2008年電視節目傳統戲曲節目金鐘獎」的宮廷豫劇，今年參與了南、北兩大旗艦級藝術節，對於女性情感與思維有細膩的展現，各種年齡層和性別的觀眾來看此劇都會有不同的感受和詮釋，此次以「復刻版」新面貌將戲推向更高的藝術境界。





藝術總監王海玲表示，《慈禧與珍妃》是由中研院院士曾永義教授為臺灣豫劇團量身打造的清宮大戲，浸淫戲曲界超越一甲子的曾教授，於2007年編寫《慈禧與珍妃》，當年由她飾演慈禧、大弟子蕭揚玲飾演珍妃，再加上當時首度挑重任的豫劇王子劉建華飾演光緒皇帝。14年後，經過人生的歷練，呈現出來的將會是更為不同的《慈禧與珍妃》，歡迎大家進劇場一探究竟。





為了與喜愛《慈禧與珍妃》的觀眾分享豫劇宮廷大戲之美，臺灣豫劇團特別安排於5月16日假高雄市大東文化藝術中心演講廳舉行「烽火連天~皇家的家事國事」戲曲講座，3位主要演員都將親臨，講座將4月21日中午起，於臺灣豫劇團粉絲頁開放報名。



