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肖戰也要叫「大師」　辰亦儒曝2人私下真實互動：是哥們

記者李薇/綜合報導

2021-04-13 18:10:51

▲辰亦儒演出的《斗羅大陸》收視創佳績。（圖／LiTV、辰亦儒提供 ）
▲辰亦儒演出的《斗羅大陸》收視創佳績。（圖／LiTV、辰亦儒提供 ）

台灣男星辰亦儒，因陽光帥氣的外表被公認是太陽系男神，他所演出的武俠奇幻劇《斗羅大陸》播出後開出收視佳績，在忙碌的工作行程中他特別接受LiTV線上影視專訪，在劇中辰亦儒飾演肖戰的師父，並打破一般大師「白髮蒼蒼老摳摳」形象，以帥氣帶點輕鬆感現身，沒有大師高高在上的遠距離，而像哥哥般親暱，讓粉絲溺愛不已這個角色，吵著排隊想拜他為師。

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▲辰亦儒在陸劇《斗羅大陸》中飾演肖戰的師父。（圖／LiTV、辰亦儒提供
▲辰亦儒在陸劇《斗羅大陸》中飾演肖戰的師父。（圖／LiTV、辰亦儒提供 ）
日前辰亦儒在微博上分享，表示接下劇中「大師」角色滿辛苦的，在台詞上下了很多功夫準備，「回想起當時最難的，是我和肖戰的第一場對手戲，播出的第二集裡，我們在一條很長的走道上對話，我除了要說明肖戰那個角色的天賦異稟外，還要解釋入門等規範，因為走道實在很長，台詞又很多，還要配合鏡位拍攝，因此我們來回走了很多次，讓我有種『永無止境，源源不絕』的感覺，是個很難忘的回憶。」

▲辰亦儒分享私下與肖戰互動的情況。（圖／LiTV、辰亦儒提供
▲辰亦儒分享私下與肖戰互動的情況。（圖／LiTV、辰亦儒提供 ）
聊到與肖戰的合作，辰亦儒讚賞他的敬業，表示肖戰把劇中角色「唐三」揣摩的恰如其分，「戲外我們是哥們，戲裡則是宛如朋友般的師徒相稱，與他合作很開心，我們對拍攝前製做很多溝通，畢竟我不能讓我倆師徒在鏡頭前有失面子啊」，辰亦儒更打趣的說，兩人的幾場對戲精彩連連，也成為粉絲心中必看最經典的橋段。

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