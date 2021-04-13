鄭麗君推青平台轉型　5／8跨世代政治人物對談

（中央社記者葉素萍台北13日電）前文化部長鄭麗君推動青平台基金會轉型，新設「永續民主研究中心」及「民主治理學院」，5月8日將辦成立儀式並舉行論壇，邀新竹市長林智堅、民進黨副秘書長林飛帆、新境界文教基金會副執行長吳怡農等跨世代政治工作者對談。





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鄭麗君去年10月回任青平台基金會董事長後，與新一屆董事會推動青平台轉型，新設「永續民主研究中心」及「民主治理學院」。





青平台基金會今天指出，將於5月8日舉辦「永續民主研究中心」及「民主治理學院」成立儀式暨「台灣‧下一步‧永續民主」論壇；當天將由鄭麗君、林智堅、林飛帆、吳怡農、行政院政務委員唐鳳、經濟部次長曾文生、立法委員洪申翰等跨世代政治工作者以及各領域學者專家，展開4場對談；青平台基金會也邀請總統蔡英文出席，但當天蔡總統是否參加，待府方確認總統行程安排。





當天4場對談議題包括，「再民主化－台灣民主如何永續發展」、「因應氣候變遷與能源轉型的社會願景」、「開創一個民主、創新、共好的數位社會」、「台灣如何以民主面對中國威脅與世界變局」。





青平台基金會表示，白天論壇場次結束後，當天晚上還有「民主辦桌」活動，透過主題分組進行思辨、對話、交流，讓大家共同思考台灣下一步，前瞻攸關年輕人與未來世代的社會願景，並尋找實踐路徑。（編輯：黃國倫）1100413



