股市小白／專家：別信螞蟻搬象　看本益比得搭成長動能

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啟發投顧副總、資深分析師李永年在股海已經47年，他回顧民國70幾年那一波股市榮景跟這波一樣都是資金行情，只是當時是以國內本土資金為主，當時是台灣經濟起飛，所謂「台灣錢淹腳目」的時代，那時候只要肯努力工作、只要投入股市幾乎都會賺錢，因此有所謂菜籃族瘋股市、全民瘋股市的現象。
當時投資人幾乎都是散戶，但現在台股增加了許多國際的資金，外資法人占比較高。再說到年齡層，民國70幾年股市投資人至少都是工作一段時間再開始投資的、年紀偏大，跟現在年輕人大幅進軍的情況非常不一樣。
「在股市裡面其實『往前衝鋒』的心態是一樣的，不管年齡多大，但問題是，台股這些年下來規模擴大、檔數增多，操作大大不同。」李永年指出，民國70幾年台灣股市規模非常小，股票檔數大概不到200檔，民國79年最高點時，也只不過400檔股票，但如今已成長到1700多檔。
李永年回憶，以前只要敢追股票，可說是只要買就漲停、買就漲停，幾乎所有參與股市的投資人都賺錢，但這一波不一樣，一但買錯股票，不但可能沒有賺到錢，反而還賠錢，再加上現在股市規模很大，因此選股變得很重要、進場點也是，因此操作的技術面上，現在的困難度要比以前高很多。
LINE群組、臉書社團加素人網紅 讓投資變容易？
然而時代在進步，如今多了很多工具與管道，協助投資人投入股市更便利、更快速，現在還有很多LINE群組、臉書社團、APP、理財機器人，甚至Youtuber與Podcaster也領軍年輕人參與股市，讓投資更加容易。不過，理財達人盧燕俐提醒，有些年輕人過度依賴工具，忽略應該要自己做足功課，「假設今天工具或軟體，依照籌碼面或技術面上告訴你可以買台積電，但如果無法對台積電或整個半導體做足功課，其實根本沒有辦法一路抱到現在。」如果只想知道「明牌」，卻不想知道理財方法、不想知道全球經濟脈動與脈絡真的很可惜。那麼買股票、買基金賺到錢，其實只是運氣好，現實是不可能永遠運氣好、不可能天天在過年
李永年也建議投資人，還是要做基本面的功課，可以多看公司法說會、閱讀法人報告與評論，但最終仍要自己消化後來操作，再來就是技術面的分析方法，包括分析的模式、分析的指標，都可以去了解一下其運作方式，如此一來，基本面跟技術面都能夠建立基礎的話，就比較容易在股市裡面獲勝。
對於想參與股市又沒有那麼多時間的上班族或學生，李永年說，這種情況下「存股」是比較好的選擇。所謂「存股」先要看配息是不是「穩定」，有人可能會看殖利率，但李永年提醒，有些公司今年殖利率很高、配息也高，但全是因為一筆業外收入，讓公司配息配得高，最保險還是要看配息穩不穩，本業是否持續成長，當然殖利率有一定的水準，股價又很穩定的話，那麼很值得投資。
專家看GameStop：投資別一窩蜂 螞蟻搬不了大象
全球股市去年至今表現屢創新高，GameStop事件也引起大家關注，做空法人機構與社群平台上的散戶對作，造成股價大起大落，有人說這是年輕人對上一代既得利益者的起義，但也有人認為，散戶最終只是被等著「割韭菜」。
對此，盧燕俐說，股價短線上確實有某種程度的影響，無法說是絕對的好或壞，只能說在零利率、低利率的時代，每個人都想藉由投資理財賺錢，但最終仍要回歸基本面，到底這間公司有沒有長期的價值，股價是不是被炒過頭。「不可能因為分析師永遠喊多，就無限上漲！」
李永年也坦言，網路社群影響力不容小覷，GameStop事件可以看出，確實網路紅人一號召就對股價產生影響，最後雖然散戶軋空成功，但投資機構這些禿鷹認賠撤出後，股價又跌回原點，散戶並沒有完全從中討到好處，得到好處的仍是大型機構。
「我要強調的是，股票在世界上出現200年以來，還沒有過真正的散戶戰勝法人的紀錄，這個機會非常小。」李永年語重心長指出這個可能性非常低，千萬不要相信「螞蟻可以搬大象」，他也以此借鏡提醒台灣的年輕股民，最近大家都說要投資台積電，但台積電本益比已經從之前20到25倍，提高到近期的30到35倍，選擇股票不能從單一面向去評估，千萬不要人云亦云，一窩蜂跟著去做，盲目跟著群組的意見，最保險的作法仍是要做足功課，消化完後再做出操作。