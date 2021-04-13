獨家／不提對案後總統下週見環團　蘇揆為公投成敗負全責

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為了衝刺8月的公投投票，府院黨也全部動起來，政院人士分析，4個公投案中，只有公投綁大選政治味較濃厚，「破解其實很簡單，2020年一邊排隊投票，一邊開票的亂象，就知道為何後來要修法將選舉和公投分開。」相信民眾也有類似困擾。
至於為保護大潭藻礁、反對中油第三接收站的公投案，政院人士坦言，這題比較麻煩，主要是民進黨與環保團體並非站在對立面，過去更是戰友，現在為了能源轉型，必須要在觀塘工業區蓋設天然氣接收站，引發環團論戰。政院人士表示，目前經濟部在評估外推方案，希望將藻礁衝擊降到最低。
這個三接外推方案是將三接觀塘現址再往外海推移至離岸1000至1500米，目前為離岸742米。但是外推工程增加的額外金額與工期目前還在評估，政院人士透露，目前做到最佳方案是外推程度可以不用經過曠日費時的環評，而是做環差即可。此外，第三接收站是為了2025年能源政策配比規劃，若無法在2025年前完工，恐怕需要再調整燃煤配比，屆時恐要「增煤減氣」，想必是環團不樂意見到的。
據透露，蔡英文將在4月22日地球日在總統府內接見環保團體，農委會主委陳吉仲也會列席，民間團體方面像是「台灣公民參與協會」、「荒野保護協會」等團體都會參加，外界關注像是大潭藻礁公投領銜人潘忠政等人是否會參加，目前正由府方聯繫接洽中。不過，知情人士表示，針對環團關心的藻礁、能源議題，府方已經在準備相關論述，預料見面當天，一定會觸及相關議題，這更是在公投之前，蔡英文與環團難得直接面對面的溝通機會。
此外，在828公投前的300場座談，民進黨黨內人士強調，儘管延到5月開辦，但絕對一場不少，都是紮紮實實的對談，不需要像國民黨這樣喊價喊到500場，但民進黨會每場都辦好辦滿。
黨內人士也分析，這場公投戰剛好也給民進黨練兵的機會，因為接近2022年地方大選，外界都會用2018年民進黨大敗的歷史去套在2022年選戰身上，但是2018年因為民進黨執政關係，無法強攻，只能中立，且當時有年金改革、同性婚姻等綜合因素。而2022年的地方大選前，正好有公投說明會的機會，讓民進黨宣傳政績，幾乎只要是5、600人的大場說明會，蔡英文、蘇貞昌幾乎都會到場，更能藉此凝聚黨內士氣，衝出藍綠對決的氛圍，延續到2022選戰。
據了解，原本11日這場府院黨高層會議預定在清明連假最後一日4月5日召開，討論公投是否提對案，之後正面迎戰4月11日第一場在台大國際會議中心舉辦的公投說明會。不過4月2日連假第一天就發生太魯閣號意外，死傷慘重，公投說明會順勢延期，也讓是否提對案的討論因此延宕。
4月11日當天上午，蔡英文再度邀集府院黨高層，及黨內派系要角、綠營縣市首長代表等在官邸開會，開會前派系們大抵都清楚提對案的機率微乎其微，除了行政院堅持外，太魯閣號發生意外事故，讓現在民進黨內氛圍是「諸事不宜」，因此這場與會人士幾乎沒人堅持再提公投對案，而是態度趨向一致，對外論述4個公投案不同意。據了解，會議中，蔡英文反而花較多時間在台鐵改革上，她不斷強調台鐵改革要加速，才能讓民眾安心。