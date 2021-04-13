傳情話變傳髒話！《不日成婚》爆笑內容80%來自真實故事
記者李薇/綜合報導
2021-04-13 22:00:00
香港喜劇片《不日成婚》，由香港英皇電影公司和古天樂的天下一電影合作，請來長期和周星馳合作的田啟文擔任監製，香港新銳導演陳茂賢編劇執導，領軍香港新生代新生代實力派演員衛詩雅、陳家樂和朱栢康等人，不計形象賣力演出這場男女愛情關係的角力大戰。該片改編自80％的真實故事，其中傳情話變成傳髒話的戲碼，更是笑翻不少觀眾。
《不日成婚》是個笑點密集的愛情喜劇，誇張中又帶著真實，為了演出最佳效果，所有演員都使出渾身解數，尤其在一場傳錯訊息的戲上，朱栢康被惡妻查行蹤時，本想撒嬌笑稱對方是「傻瓜」討拍，結果寫不出瓜字，運用手機智慧選字功能，想打「西瓜」兩字來完成，卻忘了刪掉西字，變成罵人的粵語髒話「傻西」傳給老婆，兩位好兄弟在一旁急到跳腳，頻頻加油，讓他趕忙換字，成了電影超爆笑的一幕，陳家樂更透露這場傳訊息打錯字是他自己的真實案例，所以演出時反應非常真實。 陳家樂在片中是個拒婚族，不想放棄自由自在的日子，但他私下完全相反，透露一直想結婚成家，不覺得婚姻是愛情的墳墓，「我對婚姻的想法比較樂觀，都30多歲了，心態上隨時都是可以結婚的，我看很多朋友結了婚，感情依舊很好、很甜蜜，帶小孩去踢球，我也很期待這樣的生活，但希望工作可以更穩定一點再結婚。」《不日成婚》將於4月23日上映。