傳情話變傳髒話！《不日成婚》爆笑內容80%來自真實故事

香港喜劇片《不日成婚》，由香港英皇電影公司和古天樂的天下一電影合作，請來長期和周星馳合作的田啟文擔任監製，香港新銳導演陳茂賢編劇執導，領軍香港新生代新生代實力派演員衛詩雅、陳家樂和朱栢康等人，不計形象賣力演出這場男女愛情關係的角力大戰。該片改編自80％的真實故事，其中傳情話變成傳髒話的戲碼，更是笑翻不少觀眾。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《不日成婚》由岑珈其（左）、陳家樂（中）、朱栢康（右）領銜主演。（圖／華映娛樂提供）

× ▲《不日成婚》由岑珈其（左）、陳家樂（中）、朱栢康（右）領銜主演。（圖／華映娛樂提供）

▲陳家樂在《不日成婚》中飾演一名拒婚族。（圖／華映娛樂提供）