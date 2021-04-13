林智鴻籲發展潔淨氫能 陳其邁：加速燃煤電廠除役
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-13 19:11:29
高雄市議員林智鴻今(13)日針對民眾最在意的空汙防治議題質詢時指出，發展高雄氫能產業，打造能源護國神山，高雄應成立「2050碳中和與氫能推動委員會」，全面推動再生能源。市長陳其邁詢答時認為，高雄應該優先關掉燃煤電廠，對高雄才公平，且將過去南電北送的政策翻轉，並加速燃煤電廠除役，若進度超前除役前將轉成備用，不發放操作許可。
「高雄超前部署，發展氫能產業！」林智鴻也請市長陳其邁召集，成立「2050碳中和與氫能推動委員會」，並於接下來將在高雄舉辦的國慶煙火、台灣燈會、台灣設計展等重大節慶規劃氫能展示區，以願景領導城市發展，建設大高雄產業的未來，同時制定相關產業政策與法令，促成潔淨能源產業的發展，以達到產業永續與生態平衡的目標。
林智鴻也指出，台灣致力維持經濟自主與生態平衡，因此在能源安全佈局必須要有更多選項，除了太陽光電及風力發電之外，台灣應該跟上世界的腳步，發展氫能為主要替代能源，高雄要當領頭羊，打造能源護國神山！
陳其邁表示，地方努力推動綠電、燃氣等，應得到適度回饋，建議中央能源政策四大原則外，應加強區域均衡，他認為，高雄及南部地區發電遠超過自己所需，根據產業結構及都市發展，用電供電承擔責任外，未來在綠電部分，責承副市長林欽榮在綠電小組內擴增建築法規與其他適用法令，透過優惠或容積獎勵方式，加速綠電成長，並賦予新投資，符合相關國際規範與加嚴措施，同時與環保署協商，加速審議輔導廠商在法規適用上符合加嚴標準。