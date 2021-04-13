前進校園 林右昌與世新學生分享翻轉基隆經驗
記者陳志仁／基隆報導
2021-04-13 18:58:12｜2021-04-13 18:58:35
基隆市長林右昌今（13）日受邀擔任世新大學「全媒體識讀大師講堂」的講座，並以「雙魚B的理科市長─別讓貧窮限制你的想像」為題，分享這幾年來率領市府團隊推動許多的建設，成功讓基隆從谷底翻身的經驗。
林右昌首先問在場的學生們，最近是否做過什麼瘋狂的事？並與大家分享最近為了宣傳基隆9月的偉士牌車友大會師、10月的城市博覽會，與車友們一起挑戰「24小時台灣切西瓜」的熱血行程；林右昌表示，2014年底剛當市長時，基隆市是失業率、離婚率及自殺率的「三高」城市，也是「最不快樂的城市」，不僅負債124億元是史上最高，負債比也高達47.37％，只比苗栗縣跟宜蘭縣略好一點。
林右昌認為，基隆市「就像開著老爺車與其他城市競爭」，經過這幾年的努力，已成功將短債清償、負債比降低至30.63％；強調把基隆放在首都的生活圈中去思考，重新定位，才能找到出路，一開始窮到連規劃的錢都沒有，得由市府同仁畫圖向中央爭取經費，即使95％土地不是市府所有，照樣「在太歲頭上動土」，陸續推動國門廣場、城際轉運站等重大建設，基隆港邊3.5公里水岸廊帶即將完成，依照期程明年軍港就要遷移，逐漸讓困境翻轉。
林右昌表示，市府正努力將基隆打造成為海派浪漫之城，時下最夯的打卡景點「正濱色彩屋」，是與當地居民「磨」2年，現在港邊可在中秋節舉辦海鮮啤酒趴，去年規劃的海派浪漫光雕秀，基隆這幾年來的改變，即使「沒有資源還是可以做出很多事」；同時也扮演起基隆的最佳推銷員，不時透過影片、IG等，向學生們推銷基隆各地的美食、美景，更提醒大家今年10月2日到11日，一定要到基隆參與城市博覽會，見證基隆的改變。