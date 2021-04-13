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黨部執委批「海天下」　高雄綠營派系鬥爭浮出檯面

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-13 19:28:48

高雄市五福、中華路口日前出現一塊巨型看板，右邊是以民進黨宣傳政績為主，左邊則是出現四位市議員參選人的形象照，引發黨內質疑。（圖／讀者提供）
▲高雄市五福、中華路口日前出現一塊巨型看板，右邊是以民進黨宣傳政績為主，左邊則是出現四位市議員參選人的形象照，引發黨內質疑。（圖／讀者提供）
4位民進黨高雄市黨部執行委員具名發出聲明，認為新任主委趙天麟接任並公布新任黨工人事後，陸續就有數位「子弟兵」表示有意投入下屆市議員選舉，簡直是不把現任議員以及初選機制放在眼裡，意圖將高雄市黨部轉型成為「海天下」，對此趙天麟則認為，相關疑問在執委會已做過充分說明，對於執委在會後對外發稿批評的行為，感到不解與遺憾。

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民進黨高雄市黨部執委葉建德、游耀源、葉雙維、邱秀香聲明指出，在新任主委接任民進黨高雄市黨部，並公布新任黨工人事後，陸續就有數位「子弟兵」接二連三的分別表示有意投入下屆市議員選舉，高雄市五福中華路口日前也出現一塊巨型看板，右邊是以民進黨宣傳政績為主，可是左邊卻出現四位「高雄正能量」的市議員參選人的形象照，不知情的路過民眾恐以爲民進黨已為2022縣市議員選舉超前部署。

4位執委批評，民進黨自創黨以來，多以民主機制推派各層民意代表候選人參選的政黨，公然讓任命八個月的黨部執行長與黨工，以聯合看板宣布代表派系參選，這是民進黨創黨以來，從來不曾發生過的；今時今日的高雄市黨部，工作內容已逐漸變成一分黨務、二分應付、七分壯大派系為主，還在地方行程的舞台上公開表示，看板上所刊登的就是這次黨部要支持的市議員候選人，簡直是不把民進黨現任議員以及初選機制放在眼裡，意圖將民進黨高雄市黨部私有化，轉型成為「海天下」，並重批現在的狀況，已經不是黨內有派系，而是「公然黨內有黨」。

對此指控，高雄市黨部主委趙天麟、評召吳成福也發出具名聲明，強調市黨部一直以最高標準，在黨章沒有規定下，我們依然要求有意參與市議員初選的黨工，必須於4月1日前離職，不得兼職。

趙天麟表示，民進黨政績看板，高雄市各黨公職多踴躍響應，有些黨公職與選區內現任議員合影，有些黨公職選擇與欲推薦的新人參選人合影，皆符合規定，懸掛在高雄市中華路及五福路路口的看板，在右側的高雄市黨部的政績看板則由主委與總統合影，與左側看板分屬兩塊看板，4位新人參選人是自費處理，並未使用到黨部資源。

趙天麟強調，高雄市黨部主委及所有黨工皆為黨員的公共財，願意為所有有意投入參選的現任或新人參選人推薦助選，市黨部歡迎有意投入參選的黨員都可以充分運用，相關說明都已在昨天召開的執委會上做充分的說明，提出疑問的執委亦未再有不同意見，對於會後採取對外發稿的方式進行不實批評，感到不解與遺憾。

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