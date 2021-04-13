證交稅翻倍成長加持　首季稅收4672億創同期新高

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財政部統計處副處長陳玉豐指出，首季稅收創下多項紀錄，除總稅收創同期新高，證交稅、營業稅、關稅、契稅及綜所稅也均為歷年同期新高，其中，3月證交稅、營業稅也改寫歷史單月新高紀錄。
今年第1季上市櫃股票平均每日成交值高達4007億元，再創新高，台股交易動能強勁，帶動3月證交稅衝上220億元，超越1月212億元紀錄，再創歷年單月新高，年增77.6%；第1季證交稅559億元，年增283億元，增幅高達1.02倍。
陳玉豐表示，至3月證交稅已連18個月正成長，為史上第3長紀錄，將挑戰1996年4月至1997年12月間「連21紅」紀錄；光第1季證交稅，就接近達成全年預算目標的一半，達成率已來到46.6%。
受惠國內生產、消費活動增溫以及進口電子零組件、資通、機械及基本金屬及其製品、化學品稅額增加，第1季營業稅1599億元，為歷年同期高點，年增12.7%；第1季關稅也受前述進口產品增加帶動，稅收309億元，創同期新高，年增10.3%。
陳玉豐指出，國內疫情控制穩定，聚餐、娛樂活動逐漸增加，第1季菸酒稅162億元，年增4.5%，逐漸回穩，娛樂稅雖第1季仍年減8.7%，不過單3月年增2.7%，已中止連5個月負成長轉正，主因為演唱會、球賽等職業表演活動稅收增加。
此外，與房市連動的土增稅、契稅及房地合一稅，第1季均呈現成長。其中，第1季契稅41.5億元，受新建案完工交屋件數成長帶動，創歷年同期新高，年增24.6%，其中有4縣市首季契稅年增逾1億元，包含台北市、新北市、高雄市及新竹市。
第1季土增稅273億元，則年增11.5%，其中新北市因市地重劃，台北市因推動都更、企業購地興建營運總部，桃園市因有工業區大宗土地移轉案，帶動土地交易量增加，成土增稅成長較多縣市。
第1季房地合一稅則達36.6億元，年增96.3%，以台中市年增4.97億元最多，其次新北市年增3.09億元、台北市年增2.63億元。由於房地合一歸類屬所得稅，在其成長挹注及今年終獎金扣繳稅款延後入帳影響下，第1季綜所稅887億元，為同期新高，年增2.5%。（編輯：黃國倫）1100413