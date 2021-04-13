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證交稅翻倍成長加持　首季稅收4672億創同期新高

中央社

2021-04-13 21:05:55

▲根據財政部資料指出， 5 月的證交稅稅收年增 5 億元之多、年增率達 9.6% ，主因為台股上萬點與當沖降稅量能所挹注。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部公布第1季稅收，受證交稅帶動，今年第1季全國稅收達新台幣4672億元。（圖／NOWnews資料照）
（中央社記者吳佳蓉台北13日電）台股量能充沛、進口成長加上內需升溫，帶動第1季全國稅收達新台幣4672億元，年增16.6%；其中，證交稅3月稅收220億元，刷新單月新高，第1季稅收559億元，創同期新高，年增1.02倍。

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財政部今天公布3月全國稅收2009億元，年增19.2%，累計第1季稅收4672億元，續創歷年同期新高，年增16.6%，首季預算目標達成率為120.5%，實徵淨額表現優於預期。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，首季稅收創下多項紀錄，除總稅收創同期新高，證交稅、營業稅、關稅、契稅及綜所稅也均為歷年同期新高，其中，3月證交稅、營業稅也改寫歷史單月新高紀錄。

今年第1季上市櫃股票平均每日成交值高達4007億元，再創新高，台股交易動能強勁，帶動3月證交稅衝上220億元，超越1月212億元紀錄，再創歷年單月新高，年增77.6%；第1季證交稅559億元，年增283億元，增幅高達1.02倍。

陳玉豐表示，至3月證交稅已連18個月正成長，為史上第3長紀錄，將挑戰1996年4月至1997年12月間「連21紅」紀錄；光第1季證交稅，就接近達成全年預算目標的一半，達成率已來到46.6%。

受惠國內生產、消費活動增溫以及進口電子零組件、資通、機械及基本金屬及其製品、化學品稅額增加，第1季營業稅1599億元，為歷年同期高點，年增12.7%；第1季關稅也受前述進口產品增加帶動，稅收309億元，創同期新高，年增10.3%。

陳玉豐指出，國內疫情控制穩定，聚餐、娛樂活動逐漸增加，第1季菸酒稅162億元，年增4.5%，逐漸回穩，娛樂稅雖第1季仍年減8.7%，不過單3月年增2.7%，已中止連5個月負成長轉正，主因為演唱會、球賽等職業表演活動稅收增加。

此外，與房市連動的土增稅、契稅及房地合一稅，第1季均呈現成長。其中，第1季契稅41.5億元，受新建案完工交屋件數成長帶動，創歷年同期新高，年增24.6%，其中有4縣市首季契稅年增逾1億元，包含台北市、新北市、高雄市及新竹市。

第1季土增稅273億元，則年增11.5%，其中新北市因市地重劃，台北市因推動都更、企業購地興建營運總部，桃園市因有工業區大宗土地移轉案，帶動土地交易量增加，成土增稅成長較多縣市。

第1季房地合一稅則達36.6億元，年增96.3%，以台中市年增4.97億元最多，其次新北市年增3.09億元、台北市年增2.63億元。由於房地合一歸類屬所得稅，在其成長挹注及今年終獎金扣繳稅款延後入帳影響下，第1季綜所稅887億元，為同期新高，年增2.5%。（編輯：黃國倫）1100413

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