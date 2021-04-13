議員索資局處回覆錯誤百出　柯文哲暴怒：再弄錯大過處分

台北市長柯文哲上週進入議會進行施政報告並接受議員質詢時，國民黨台北市議員王浩在質詢時，痛批柯市府螺絲鬆了，針對議員索資的內容，局處回覆相關資訊卻錯誤百出。對此柯文哲在今（13）日的市政會議上大動肝火，針對給出錯誤資料的局處相關核稿者全部記兩次申誡，並怒斥「下次再出包就記大過處分」。





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上週四王浩在質詢時表示，2018年曾經向觀傳局方面索取質詢所需的相關資料，不過拿到的內容都是亂碼，當時柯文哲還把這件事情列管，也在會議紀錄中載明「給議員的資料應檢查清楚再送出」，最後在2019年8月解除列管，不過資料錯誤的問題再度上演。王浩表示，最近索資時有局處將陽明山、大屯山歸到信義區，財政局更把相關市產資料寫成「台北市中和市中山區」，更直言「台北市有中和市？」





王浩更揭露，市警局提供的重型機車資料，就連簡單的統計數字加減法都算錯，「這個交給小學1年級算得出來！」此外人事處及公園處提供的資料，更出現姓名亂碼的情況；而最後在索取2015年到2020年重大事故職災事件調查結果與後續處置向勞動局索資，結果勞動局回覆了事故內容跟死傷人數，卻沒有寫後續處置。





據消息指出，北市府今天上午召開市政會議時，柯文哲在會議上動怒，直接對被點名錯誤的相關局處人員記申誡兩次，更怒批如果再出問題就記大過處分。在場的人事處官員試圖解釋，不過柯文哲直接表示「不想聽理由」。





對此北市府發言人陳智菡表示，柯文哲並無「震怒」，是口氣嚴肅，提醒同仁無論對議員索資、民眾來函的答覆，一定要清晰正確。而在市政會議後，副市長黃珊珊也要求局處府會應釐清資訊處理疏失、被議員點名的原因，視情節輕重再做檢討改進或懲處。



