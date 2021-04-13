NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

議員索資局處回覆錯誤百出　柯文哲暴怒：再弄錯大過處分

記者丁上程／台北報導

2021-04-13 21:58:33｜2021-04-13 22:00:59

台北市長柯文哲表態願意施打新冠肺炎疫苗，並呼籲總統蔡英文也要施打，更暗酸「除非她都不接觸人民，永遠躲在總統府，才可以不打，不然還是要打。」
▲台北市長柯文哲13日在市政會議上，針對日前議員索資給予錯誤資料的局處人員予以申誡處分，並表示再犯就記大過。（圖／台北市政府提供）

台北市長柯文哲上週進入議會進行施政報告並接受議員質詢時，國民黨台北市議員王浩在質詢時，痛批柯市府螺絲鬆了，針對議員索資的內容，局處回覆相關資訊卻錯誤百出。對此柯文哲在今（13）日的市政會議上大動肝火，針對給出錯誤資料的局處相關核稿者全部記兩次申誡，並怒斥「下次再出包就記大過處分」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

上週四王浩在質詢時表示，2018年曾經向觀傳局方面索取質詢所需的相關資料，不過拿到的內容都是亂碼，當時柯文哲還把這件事情列管，也在會議紀錄中載明「給議員的資料應檢查清楚再送出」，最後在2019年8月解除列管，不過資料錯誤的問題再度上演。王浩表示，最近索資時有局處將陽明山、大屯山歸到信義區，財政局更把相關市產資料寫成「台北市中和市中山區」，更直言「台北市有中和市？」

王浩更揭露，市警局提供的重型機車資料，就連簡單的統計數字加減法都算錯，「這個交給小學1年級算得出來！」此外人事處及公園處提供的資料，更出現姓名亂碼的情況；而最後在索取2015年到2020年重大事故職災事件調查結果與後續處置向勞動局索資，結果勞動局回覆了事故內容跟死傷人數，卻沒有寫後續處置。

據消息指出，北市府今天上午召開市政會議時，柯文哲在會議上動怒，直接對被點名錯誤的相關局處人員記申誡兩次，更怒批如果再出問題就記大過處分。在場的人事處官員試圖解釋，不過柯文哲直接表示「不想聽理由」。

對此北市府發言人陳智菡表示，柯文哲並無「震怒」，是口氣嚴肅，提醒同仁無論對議員索資、民眾來函的答覆，一定要清晰正確。而在市政會議後，副市長黃珊珊也要求局處府會應釐清資訊處理疏失、被議員點名的原因，視情節輕重再做檢討改進或懲處。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
14.6%85.4%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.46%6.54%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀