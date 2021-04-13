請辭後轉戰新北？林佳龍：回到自己先歸零
記者李春台／桃園報導
2021-04-13 22:22:53｜2021-04-13 22:44:02
台鐵太魯閣號出軌事故釀重大傷亡，交通部長林佳龍第一時間請辭，承諾等善後工作結束，就會下台負起政治責任。甚至上周末趁行程空檔回部長辦公室低調打包，去意甚堅。今（13）日下午他前往桃園敏盛醫院探視事故傷者，面對媒體詢問請辭是否有轉圜空間？他表示，既然請辭，就是要負完全責任，至於是否有計畫選新北市？他回應「還沒想自己的下一步」，重要的是把現在的事情做好。
林佳龍表示，既然在第一時間請辭，且已遞出辭呈，就是要負起完全責任，一方面當然在一開始要投入搶救及搶修工作，現在告一段落後，確定罹難者公祭時間；傷者也都進入後續醫治及照護，一定要做到讓每一個受傷民眾可以平安回家。
林佳龍說，自己的心從頭到尾都很堅定，就是要負起責任，也感謝社會各界給予時間可以把善後工作做好，「我依然如我當時的承諾，會以辭職來承擔責任」，希望藉此喚起社會各界跟政府更大的支持來加速台鐵的改革，讓在這次不幸災難中，亡者可以安息、傷者得以撫慰，跟社會可以一起走出這個傷痛陰影。
媒體追問未來計劃是否回鍋台中或參選新北市長?林佳龍指出，打包是上週末就已經完成，後續還沒有想自己的下一步，現在還能夠做的就是全力為罹難者家屬和傷者及其家庭盡最大的努力，跟時間賽跑，「後續我就回到自己，歸零，下一步不重要，重要的是把現在的事情能夠做好。」