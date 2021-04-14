出社會後真的就懶得社交？網曝「殘酷現實」：會選擇性了

在學生時期，我們接觸的通常只有師長及同學，一旦出社會後，社交機會就更多了，無論是跟上司、客戶或同行，有時真的難以避免交流。不過，你是否有感覺，出社會後，除了無法推託的社交會參與外，自己大部分時間都不想進行非必要的交際？近日就有網友提問「出社會後是不是真的會懶得社交？」引來許多網友曝光「殘酷現實」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在

PTT

女孩板表示，還沒出社會時都很常聽到別人講「開始工作後就會只想回家耍廢，放假也只想待在家裡休息」，自己原本聽了覺得哪有這麼誇張，後來才漸漸發現，學生時期一有時間就想安排出去玩，結果工作後回想好像真的對社交感到排斥，偶爾很麻吉的約個喝酒是不錯，但也不想每周，對於平常沒什麼聯絡的有聚會就能躲則躲，他並好奇詢問「大家也是這樣嗎？」

▲一名網友在PTT提問「出社會後是不是真的會懶得社交？」引來許多網友曝光「殘酷現實」。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛回應「年紀越大越懶」、「不會，出社會之後才有社交」、「我覺得出社會後的社交比較有品質，該體貼的該玩的都能完全展現出來，而且多了一點淡然，每個人都有自己的時間，哪怕只是出門散步也會覺得很幸福」、「對於擅長社交的人，社交不會累而且有成就感」、「出社會越多年越不社交，尤其結婚生子後」、「看人，不一定」、「我沒小孩前還會去聚餐，小孩出生後根本沒時間」、「只想跟熟人約」、「沒錯阿，工作累個半死，交心還要猜來猜去時更累」。

另還有人點出殘酷真相，直指「沒目的性的社交本身就沒意義，有時間的花在有興趣的事物上，比方參加興趣類的團體找一些同好，但是自己單獨做同樣的事情也不會減損興趣的，那就不是社交的部分」、「出社會只跟對的人社交，如真心好朋友、有前途的朋友，那些到處裝熟的，自己卻沒什麼實力也不是真心交往的就不想理了，時間很珍貴的」、「認識的圈子比較廣泛，會開始選擇社交範圍了，以前都是固定一個小圈圈」、「假如所處環境中多數人懶得社交或不想社交，主動社交效果不好，剩下來的人久了也會懶掉，沒有成就感和被肯定，誰想熱臉貼冷屁股浪費精力，何況多數人都很平凡，完全不交流也沒什麼資源損失」、「等到開始有利益觀念以後，會選擇性了」。（編輯：許苡晴）