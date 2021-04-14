反對日本排核廢水入海卻挺核四？王定宇：政治騙子
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-14 10:39:01｜2021-04-14 10:42:30
日本政府13日拍板，預計2年後，將福島第一核電廠產生的含氚核廢水稀釋後排入海中，引發國際反對聲量，我國外交部、駐日代表處已向日方多次表達高度關切，原能會也正式表達反對﹔對此，民進黨立委王定宇直言，反對福島含氚廢水排入大海的人，卻又支持核四，一定是「政治騙子」！
王定宇在臉書引述日本專家說法表示，「日本和其他地方所有的核電廠都將含氚廢水排入大海。」王定宇說，我們反對含氚（tritium 超重氫）核廢水排入大海，未知的影響不代表沒有影響，更重要的是這樣的影響不可逆而且跨疆域。
王定宇表示，蒐尋文獻就可以知道，電廠的排水和排氣都含有「氚」，某些國家核電廠排放廢水的每單位「氚」含量甚至是日本福島核電廠的百倍以上。
王定宇認為，「所有的核電廠」都有含氚廢水排入大海的問題，不是只有福島核電廠，含氚廢水根本就是核電廠核廢料的一種，無法處理核廢料，我們就不應該使用核電廠；反對含氚廢水排放大海的人，就不應該接受核電。因此，反對福島含氚廢水排入大海的人，如果還支持核電廠、支持核四，就是「立場矛盾、不負責任的政治騙子！」
前環保署副署長、人權律師詹順貴也在臉書發文痛批「日本最終仍只能選擇將福島核災後的核廢水排入海洋」，印證人類根本難以控制核能，更無法應付嚴重的核子事故，但台灣卻有一群不負責任的人，百般想要重啟老舊危險的核四。