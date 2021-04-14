NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

反對日本排核廢水入海卻挺核四？王定宇：政治騙子

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-14 10:39:01｜2021-04-14 10:42:30

▲立委王定宇。（圖／記者呂炯昌攝）
▲進黨立委王定宇更在臉書直言，反對福島含氚廢水排入大海的人，卻又支持核四，一定是「政治騙子」！（圖／記者呂炯昌攝）
日本政府13日拍板，預計2年後，將福島第一核電廠產生的含氚核廢水稀釋後排入海中，引發國際反對聲量，我國外交部、駐日代表處已向日方多次表達高度關切，原能會也正式表達反對﹔對此，民進黨立委王定宇直言，反對福島含氚廢水排入大海的人，卻又支持核四，一定是「政治騙子」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
王定宇在臉書引述日本專家說法表示，「日本和其他地方所有的核電廠都將含氚廢水排入大海。」王定宇說，我們反對含氚（tritium 超重氫）核廢水排入大海，未知的影響不代表沒有影響，更重要的是這樣的影響不可逆而且跨疆域。

王定宇表示，蒐尋文獻就可以知道，電廠的排水和排氣都含有「氚」，某些國家核電廠排放廢水的每單位「氚」含量甚至是日本福島核電廠的百倍以上。

王定宇認為，「所有的核電廠」都有含氚廢水排入大海的問題，不是只有福島核電廠，含氚廢水根本就是核電廠核廢料的一種，無法處理核廢料，我們就不應該使用核電廠；反對含氚廢水排放大海的人，就不應該接受核電。因此，反對福島含氚廢水排入大海的人，如果還支持核電廠、支持核四，就是「立場矛盾、不負責任的政治騙子！」

前環保署副署長、人權律師詹順貴也在臉書發文痛批「日本最終仍只能選擇將福島核災後的核廢水排入海洋」，印證人類根本難以控制核能，更無法應付嚴重的核子事故，但台灣卻有一群不負責任的人，百般想要重啟老舊危險的核四。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.12%84.88%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀