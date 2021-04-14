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購物網賣「我不是中國人」T恤　中官媒痛批都是美國的錯

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-14 10:42:22

我不是中國人T恤
▲外國創意設計商品平台近期出現不少「我不是中國人，我是泰國人／日本人...」等商品，引起中國官媒、愛國主義者的不滿。（圖／翻攝自Redbubble/其他創意平台）
受到新冠肺炎（COVID-19）等因素影響，近期各地對亞裔的仇恨情緒高漲，接連傳出辱罵或是襲擊事件。一些中國以外地區的亞裔族群，認為這是受到中國人的牽連，因此想要劃清界線。創立於澳洲墨爾本的創意設計商品平台「Redbubble」就出現，有藝術家創作「我不是中國人」的T恤，搭配上「我是泰國人、越南人、新加坡人、日本人」等標語。

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目前「Redbubble」上的「我不是中國人」商品，包括T恤、布口罩、帆布包等已陸續被下架。但在此之前，只要在平台上搜尋「I’m not Chinese」（我不是中國人），就可以找到為許多不同亞裔族群設計的商品。有T恤用英文印著「我是韓國人」、或是日文「我是日本人」等，還有商品印著「我是亞裔，但我不是病毒」。

這類商品讓中國官媒《環球時報》暴跳如雷痛批「醜陋」又譴責在美國仇視亞裔的問題嚴重，疫情以來美國上屆政府（川普政府）有關政客發表公開或暗示性仇外言論，使用針對特定地域或人群的名稱來替代新冠病毒，散播虛假信息和種族歧視的仇恨言論。

外媒報導，紐約親中團體4日曾舉辦一場反歧視亞裔的運動，然而有不少亞裔自認是受到中國人牽連，所以不願意支持，反而更想澄清自己來自中國以外的亞洲國家。但《環球時報》並未提及這些商品強調不願被認作中國人的標語，但特別批評美國韓裔薩利‧金（Sery Kim）身為亞裔卻指控中國人傳播新冠病毒。

《環球時報》引述中國外交部發言人趙立堅先前的發言，呼籲美方真正踐行保護人權的承諾，嚴厲打擊針對包括亞裔美國人在內的少數族裔的歧視和仇恨暴力行為，切實保障少數族裔各項權利，讓少數族裔擺脫歧視仇恨犯罪的噩夢。

一些中國愛國情感比較濃厚的網友也痛批，「挺好的，狗需要狗牌」、「最後的掙扎」、「故意惡意的帶風向」、「loser只能這樣做」；也有人則認為平台借機賺錢「看見沒有，種族歧視也可以拿來賣錢」。

▲（圖／翻攝自微博）
▲環球時報發文批評，美國煽動仇視亞裔。（圖／翻攝自微博）
 

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