傳接觸寶佳父子　黃育仁：不讓東元變大同盼股東支持

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）東元父子相爭白熱化，知情人士透露，前常務董事黃育仁正在接觸寶佳林陳海父子支持，積極挖東元會長黃茂雄陣營牆角，此外，黃育仁昨天罕見參加網紅直播節目，他提到，東元漸成一言堂，為了不讓公司變成大同，公開徵求股東支持。





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熟悉內情人士向中央社記者透露，黃育仁這段期間與寶佳林陳海父子已有一些接觸，「但實際談了什麼，只有雙方心裡清楚」。





這名人士也透露，不僅林陳海父子、包括寶佳集團其他成員也與黃育仁陣營接觸過。





對於上述消息截至記者截稿為止，尚未取得寶佳集團回應。





不僅如此，黃育仁13日出席網紅「館長」陳之漢直播節目，開場白就是「我之前在東元電機服務，上個月辭職，現在股東會重新選董事，拚董事長」。





黃育仁公開徵求股東委託支持，他指出，目前東元集團旗下有45家公司、總資產高達新台幣800多億元，參與改選董事、爭取董事長一職要爭取東元集團的方向與未來。





黃育仁表示，東元集團現在處於50年來難得的機遇，全球汰換燃油車的趨勢下，電池和馬達產品受惠，東元集團馬達產品有機會，「馬達不是傳產、是高科技產品」，東元集團可以好很多、不能只滿足全球第3市占率，要挑戰全球前兩大。





黃育仁說，這次團隊提名7席候選人參與改選，現在東元有11席董事，改選「至少有7席要被換掉」。他指出，現在東元董事成員有的是顧問，「只能出一張嘴，董事會上話不能太多」，所以他主動辭去常務董事一職，脫黨參選。





談到父親黃茂雄，黃育仁指出，「昨天的解藥可能是今天的毒藥」，父親觀念過時、抑制獨立思考。他強調東元集團不是「我家的」，集團由5大家族創立，那時就有公司治理制度，一開始就是共治、群體決策，但是現在越來越獨裁和一言堂。





黃育仁表示，未來自己不是要做最厲害的董事長，「是要找厲害的人才進來董事會」。他指出不會讓東元變成大同，認為這次改選會贏，爭取東元改選過半董事席次，「有廣泛股東支持就不會輸，繼續挑戰到他倒台為止」。





從股權分布來看，市場人士分析，東元創始股東加上「東元阿嬤」林明穱，合計持股比重約10%；黃育仁透過菱光科技持有東元股權約3.62%，加上持股5.3%的外資Silchester表態，黃育仁陣營至少掌握近19%東元股權支持。





至於黃茂雄陣營估計有超過34%股權比重支持。





東元預計今天正式公布所有參與改選董事的候選人名單，市場人士分析，在公布候選人後，東元將接續進行寄發股東會通知作業、同時附寄徵求股東委託書。東元將在5月25日股東會改選7席董事以及4席獨立董事。





東元會長黃茂雄攜手東元董事會聯合寶佳集團和華新麗華共推董事候選人，與東元前常務董事、東元第三代、菱光科技董事長黃育仁陣營聯合東元創始股東以及外資股東Silchester等，各自徵求股東委託書。黃茂雄和黃育仁父子對決態勢已定。（編輯：潘羿菁）1100414



