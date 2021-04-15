今日最聚焦／比特幣漲破6萬美元　專家示警潛藏2大風險

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對於比特幣的飆漲，渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪分析，主要是自新冠肺炎疫情以來，數位轉型及數位浪潮的推升，加上各國央行積極寬鬆政策這樣的資金行情帶動下，使得比特幣在內的數位虛擬貨幣獲得投資人青睞 ，以現階段來講，今年比特幣一度又站上6萬美元關卡，市值達1兆以上價位，但在大家對於比特別感到興趣的同時，也有些疑惑。
當然，虛擬貨幣發展過程中，就像可能淘金熱的時候，會有相關一連串供應商提供鏟子等服務，因此，一開始不管是先前硬體設備的需求，像顯示卡、挖礦等這類設備，或是後續接下來一些交易所平台服務，都可能創造貨幣產業供應鏈題材。也因此，不僅可看到虛擬貨幣創造的數位服務，創造的產業面向也越來越多元。
不過，劉家豪也提醒，若從資產配置角度來看，比特幣還是有特性要特別注意。首先，在實體應用場景部分，事實上實體應用場景主要是法定貨幣如美元、新台幣等為主流。至於比特幣，由於價格波動比較高，因此，在實際使用場景事實上是相對比較有限，也不適合小額支付場景。
此外，近期大家可能要特別留意的是，由於比特幣主要特性是去中心化，所以很多國家央行開始研究本身自己的數位貨幣，也擔心未來這些虛擬貨幣比較流行之後，可能在貨幣政策傳導效率會降低，因此後續大家可能較關心的可能是在政策面是否出現干擾。
不僅如此，最近開始很多國家對於比特幣這類數位貨幣，提出有可能像非法交易或者是對於極端份子的融資，主要是這在資金追蹤上可能產生疑慮，對於虛擬貨幣後續發展可能會有法規風險。