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中國企業家是待宰的羔羊！馬雲8年前神預言：沒一個善終

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-14 11:32:28

▲阿里巴巴集團創辦人馬雲消失近3個月後，1月20日在一場視訊會議露面。（圖／翻攝微博）
▲阿里巴巴集團創辦人馬雲在2013年曾表示，中國企業家確實沒有好下場。先前去年10月，馬雲公開批評中國金融體制後，曾一度消失長達3個月。（圖／翻攝微博）
中國知名企業家馬雲期創立的阿里巴巴（Alibaba）近期遭到中國政府「反壟斷執法」開罰逾182億人民幣，更早之前，金融服務平台「螞蟻金服」在IPO上市前被監管機構緊急叫停。中國政府拿馬雲和阿里巴巴殺雞儆猴，讓外界推測其他網路巨頭，如騰訊、字節跳動等可能就是下一個，洽洽也應驗了馬雲曾經說過的一段話「中國企業家沒有一個是善終的」。

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在阿里巴巴遭到重罰後，香港媒體報導，2013年馬雲曾對民營企業家演說時表示，希望自己能夠成為中國此世代的頂尖企業家之一，但歷史上先出頭的企業家，最終的結果大多不理想。「在高位置上的人要跟高位置上的人講他們的敬畏之心，我自己覺得，中國的企業家確實沒有好的下場。」

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲蔡霞在個人推特上發文。（圖／翻攝自Twitter）
前中共中央黨校教授蔡霞在個人推特上表示，12日觀察中國媒體對螞蟻金服的文章，隻字未提中共權貴利用金融爭權奪利；文章曝光了螞蟻金福背後的資本，卻沒有說清楚這些公司是不是中共的白手套。蔡霞直呼「一個不保護合法私人財產安全，毫不透明的所謂法治所謂市場，就沒有公平正義。民企家就是待宰羔羊。」

蔡霞表示，2013年中共的所謂「全面深化改革」的方案出台，民企家躍躍欲試認為參股國企一起合作經營是又一輪投資風口。蔡霞回憶，當時她參與了一些民企家餐會，她說道「緊捂錢袋不要上當，你的錢有去無回。」

然而，一直到2018年才陸續有人意識到中共沒有承諾，實際上是在加大網上監控言論力度、把監視社會的網格化門樓長措施寫進決議，不僅繼續周永康時期維穩措施，而且冠以改革之名合法化。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲蔡霞在推特上發文表示，早在2013年中共出台「全面深化改革」時，她就知道中國民企只是「待宰的羔羊」。（圖／翻攝自Twitter）
 

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