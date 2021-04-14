促轉會又要延一年 藍委：蘇貞昌準備2024拿來自用
記者吳承翰／台北報導
2021-04-14 11:44:18
促進轉型正義委員會於2018年5月掛牌成立，原先設定滿2年完成任務並解散，去年已申請延長一年，這次促轉會再度要求延長，立法院國民黨團今（14）日上午召開記者會，痛批促轉會延長永無止盡，且成立2年來，除了在2018年不斷攻擊新北市長侯友宜外，沒有讓大眾有記憶點的建樹，立委賴士葆更預測，促轉會將一路延期到2024年，屆時行政院長蘇貞昌可以拿來自用、攻擊政敵。
賴士葆指出，有在進行轉型正義的國家，對轉型正義工作都會設立期限，如南非3年、智利2年、瓜地馬拉2年，旨在完成轉型正義後，國家可以繼續往前走，唯獨民進黨政府的促轉會，延一次不夠可以延兩次，中間做了哪些事蹟也不受立法院監督。
由於促轉會延期的時間都是以一年為限，即便這次蘇貞昌同意讓它延，明年5月也要完成任務並解散，賴士葆大膽預測，促轉會已經延了1次，這次是第2次，但這個機關會一路延下去，直到2024選舉，「蘇貞昌可以自己用也說不定。」
國民黨立委陳以信指出，促轉會的任期只到5月，每年行政院把預算送到立法院時，促轉會的人事預算、業務預算就只會編到5月，若延期，後續的經費都會動用到第二預備金，用了多少錢、怎麼用，完全不受國會監督，明年度的促轉會預算，國民黨團也拒絕審查、為其背書。
陳以信補充道，促轉會主委楊翠去年第一次要求延期時，拿促轉會業務總報告未完成當理由，結果過了一年，報告還是交不出來，行政怠惰，楊翠該付出政治責任。