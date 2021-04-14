NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

公視落選影音平台燒出洩密案？李永得：會去瞭解

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-14 12:17:16

公視落選影音平台燒出洩密案？李永得：會去瞭解
▲針對萬美玲提出有委員違法洩密情事，李永得一度情緒激動，現場氣氛緊繃。（圖／記者黃仁杰攝,2021.04.14）
國際影音平台依文化部安排，原本要以限制招標方式讓公視接掌，但公視提出的企劃書卻不符合標規，連文化部「做球」公視都「漏接」，文化部長李永得自己也覺得訝異。立法院教文委員會今（14）日針對我國公廣集團發展與公媒法進行質詢，立委萬美玲指出，有媒體報導公視未取得國際影音平台標案的原因細節，然而依據「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」中所規定，應有保密原則，是否有違法之虞？李永得承諾，會進一步瞭解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
萬美玲指出，依據「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」所述，評選委員對於受評廠商的文件、內容、資料，都要保守秘密，不得挪作他用，評選後亦同。也就是即使該案結束，委員一樣不得透漏內容，而文化部也承認揭露資訊與實情相去不遠，那有沒有違反規定？

萬美玲進一步質疑，該委員會是由7名外聘委員與2名文化部委員組成，到底是誰洩密文化部應該要進一步瞭解，而未來國際影音平台如果確定要由中央社繼續接掌，是否依然是由該9名委員審查文化部應該要給個說法。

針對質疑，李永得則回應，自己並不知道是哪一位委員透露相關資訊，不過這些資訊是透過媒體揭露，這是記者的採訪實力，而「是不是有違反法條我們再去了解。」

但萬美玲卻指出，「您這樣回答本席不能接受，我們現在根據保密條款規定很清楚，如果我把保密條款秀給你看，你還認為你不知道有沒有違反法律？」李永得也不甘示弱表示，「萬委員你這樣說很不公平」，有沒有違法要依據法條的立法原意來看，而文化部不公布名單遭批黑箱，公布名單又被說洩密，「監督要求應該要合理。」

李永得一度情緒激動，現場氣氛緊繃，萬美玲則說，如果有違法當然要法辦，但文化部也應該有所掌握，「您身為部長，您當然要去徹查清楚，但徹查清楚之前您要先去了解這件事情有沒有違法法令，如果在立法院答詢連這樣有沒有違法您都不知道，請問怎麼徹查？如果沒有辦法徹查，要怎麼把他法辦？」

李永得最後表示，相關的評選資訊及資料在全部評選完可以公布，包括委員名單，如果當事人同意就可以公布，而針對保密措施會進一步瞭解後釐清。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.5%84.5%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀