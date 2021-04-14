公視落選影音平台燒出洩密案？李永得：會去瞭解

我是廣告 請繼續往下閱讀
萬美玲進一步質疑，該委員會是由7名外聘委員與2名文化部委員組成，到底是誰洩密文化部應該要進一步瞭解，而未來國際影音平台如果確定要由中央社繼續接掌，是否依然是由該9名委員審查文化部應該要給個說法。
針對質疑，李永得則回應，自己並不知道是哪一位委員透露相關資訊，不過這些資訊是透過媒體揭露，這是記者的採訪實力，而「是不是有違反法條我們再去了解。」
但萬美玲卻指出，「您這樣回答本席不能接受，我們現在根據保密條款規定很清楚，如果我把保密條款秀給你看，你還認為你不知道有沒有違反法律？」李永得也不甘示弱表示，「萬委員你這樣說很不公平」，有沒有違法要依據法條的立法原意來看，而文化部不公布名單遭批黑箱，公布名單又被說洩密，「監督要求應該要合理。」
李永得一度情緒激動，現場氣氛緊繃，萬美玲則說，如果有違法當然要法辦，但文化部也應該有所掌握，「您身為部長，您當然要去徹查清楚，但徹查清楚之前您要先去了解這件事情有沒有違法法令，如果在立法院答詢連這樣有沒有違法您都不知道，請問怎麼徹查？如果沒有辦法徹查，要怎麼把他法辦？」
李永得最後表示，相關的評選資訊及資料在全部評選完可以公布，包括委員名單，如果當事人同意就可以公布，而針對保密措施會進一步瞭解後釐清。