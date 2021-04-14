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王冠閎最速秒已達奧運前8　黃智勇盼東奧帶給國人驚喜

記者鍾東穎/高雄報導

2021-04-14 12:47:49｜2021-04-14 13:05:05

▲「台灣蝶王」王冠閎(右)、教練黃智勇(左)。（圖／體育署提供）
▲2020東京奧運邁入倒數100天，「台灣蝶王」王冠閎(右)最佳成績可以排在2016年里約奧運第7名，教練黃智勇(左)盼東奧能帶給國人驚喜，打破史無前例晉級決賽，成為前8強。（圖／體育署提供）
2020東京奧運邁入倒數100天，我國2位游泳好手已取得東奧門票，「台灣蝶王」王冠閎的教練黃智勇表示，王冠閎的最佳成績可以排在2016年里約奧運第7名，盼東奧能帶給國人驚喜，打破史無前例晉級決賽，成為前8強。

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王冠閎在2019年8月世青賽以1分56秒48達200公尺蝶式奧運A標，並持續進化，去年參加國際游泳聯盟（ISL）賽事，再度以1分49秒89改寫成績，並打破世青紀錄，也是台灣第1人。

▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／體育署提供）
▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／體育署提供）
 

黃智勇表示，子弟兵目前最好成績可以排在2016年里約奧運第7名，「他在職業賽的表現可說是非常的亮眼，也打破了世青紀錄，從那時候也給自己做一個設定，希望他在今年的東奧順利拚進決賽，為國人拚出一個好成績。」

黃智勇表示，「每天除了固定的課表，還會有其他細節磨練，像是水中垂直打水，冠閎跟世界級選手比起來，他的速度還是差了一點，所以希望在他的基本速度上有所提升，短距離和爆發力也做了些加強，希望能在奧運上看到成效。」

▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／體育署提供）
▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／體育署提供）
 

黃智勇透露年僅19歲的王冠閎比同年紀的選手更成熟，知道自己要的什麼，常主動要求加練「從小看他長大，會有現在的成績並不意外，因為王冠閎除了水感好，企圖心非常強，很想贏，且遇到大賽越冷靜，反而游得更好，就像世青或是在職業賽場。

東奧前找來日籍教練猪木健夫進入訓練團隊，針對體能、技術量身設計訓練菜單，專任教練黃智勇透露，日籍教練一直稱讚王冠閎能力好，對其有信心。

▲「台灣蝶王」王冠閎訓練團隊，教練黃智勇(左起)、王冠閎、日籍教練猪木健夫和防護員。（圖／鍾東穎攝
▲「台灣蝶王」王冠閎訓練團隊，教練黃智勇(左起)、王冠閎、日籍教練猪木健夫。（圖／鍾東穎攝 ,2021.04.14）
 

 

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