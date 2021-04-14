白曉燕案24年了　白冰冰一篇貼文萬人狂掉淚

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▲白冰冰樂觀面對人生。（圖／中視提供）

× ▲白冰冰樂觀面對人生。（圖／中視提供）

▲白冰冰至今難平復喪女之痛。（圖／記者陳明安攝）

× ▲白冰冰至今難平復喪女之痛。（圖／記者陳明安攝）

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▲白冰冰全文。（圖／白冰冰臉書）

× ▲白冰冰全文。（圖／白冰冰臉書）

一輩子有多長 我不敢回頭望





塵封的往事 也不敢多想





一路走來跌跌撞撞





真佩服自己當年的勇敢





在陌生的城市打闖 在未知的領域成長





哪怕遍體鱗傷 痛了 該哭給誰看





享受曾經的光芒 也經歷了更多的風霜





我依然堅強 展開夢想翅膀





要幸福其實很簡單 只要你我都平安



