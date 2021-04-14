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白曉燕案24年了　白冰冰一篇貼文萬人狂掉淚

娛樂中心／綜合報導

2021-04-14 12:33:08｜2021-04-14 12:34:03

▲白曉燕案24週年，白冰冰心碎發聲。（圖／資料照、白冰冰臉書）
▲白曉燕案24週年，白冰冰心碎發聲。（圖／資料照、白冰冰臉書）
民國86年轟動社會的白曉燕命案，是台灣司法史上重大刑案之一，今（14日）是白案屆滿24週年，白冰冰喪女之痛又被勾起，發文感嘆：「唉，回首一望，這輩子也真是難啊...」令人不捨。

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▲白冰冰樂觀面對人生。（圖／中視提供）
▲白冰冰樂觀面對人生。（圖／中視提供）
稍早，白冰冰分享一張揹著幼年白曉燕的舊照，照片明顯泛黃，她的痛卻沒隨時間消失，「今天又是4月14日，昨天整夜沒有入眠，莫名其妙的心情亂糟糟，說是女強人，其實弱的時候，只有自己知道。」

白冰冰表示，對其他人來說，24年只是一瞬間，但對自己，當年的0414專案（當時警方追緝凶嫌成立的專案小組），壓得她幾乎沒有無喘息空間，日子過得相當煎熬，且還要面對某些子虛烏有的毀謗，「唉，回首一望，這輩子也真是難啊...」

▲白冰冰至今難平復喪女之痛。（圖／記者陳明安攝）
▲白冰冰至今難平復喪女之痛。（圖／記者陳明安攝）
文末，白冰冰透露寫了一首歌送給自己，並分享歌詞，最後向天上的愛女說話：「睏了，希望夢中的妳是美好無缺的。」

貼文發布2小時按讚數破萬，網友留言慰問，「快樂的生活著，妳的女兒感應的到」、「您辛苦了，也希望您能讓自己過的開心，加油」、「冰冰姐，妳很棒」、「相信小燕在另一個世界也不希望看妳傷心」、「您是最有智慧勇敢的母親，一直為您打氣喔！」（編輯：楊穎軒）

▲白冰冰全文。（圖／白冰冰臉書）
▲白冰冰全文。（圖／白冰冰臉書）
▲白冰冰全文。（圖／白冰冰臉書）
 

白冰冰新歌歌詞

一輩子有多長　我不敢回頭望

塵封的往事　也不敢多想

一路走來跌跌撞撞

真佩服自己當年的勇敢

在陌生的城市打闖　在未知的領域成長

哪怕遍體鱗傷　痛了　該哭給誰看

享受曾經的光芒　也經歷了更多的風霜

我依然堅強　展開夢想翅膀

要幸福其實很簡單　只要你我都平安

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