張芸京8個月零工作街頭賣唱　從「路人反應」找回快樂

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在人才濟濟的唱片圈，張芸京曾多次迷失，總是在夜深人靜時質疑自己不夠好，擔心她的歌聲、作品乏人問津。直到張芸京決心踏出舒適圈，考取街頭藝人執照，「原本心裡會覺得說，我從大舞台，然後再去街邊唱，會不會好像怪怪的？可是我覺得這一切都是心魔吧！」張芸京坦言，踏入演藝圈後，唱歌很容易變成一種賺錢的工具。但在街頭表演時，她從觀眾的眼神中，看到了選擇這條路的初衷，也找回了當時熱切的心，「對！我覺得我唱歌，應該是要去享受我的聲音，我的音樂可以為別人帶來，或許是一些療癒、或許是一些安靜的時刻、或許是一些快樂，我就開始改變一些我的想法，現在不管在怎麼樣的舞台，我都覺得我是很自由的。」
出道12年，張芸京挺過大大小小的爭議，剛出道時，她打扮較為中性，因此常常被罵不男不女，雖然隨著年齡增長，外表越來越有女人味，但還是有批評聲浪，「那個時候心裡面一直覺得，雖然比賽已經過了，但是我覺得，我好像還是在跟別人比賽，一直比一直比，那是讓我很痛苦的。」後來張芸京放下外界的聲音，學會接納自己的獨一無二，「欣賞自己很重要，我們都要成為可以去欣賞自己的（人），不要看別人有的，妳就覺得嫉妒，或者是羨慕。後來我覺得我開始變得快樂，是因為我開始喜歡自己。」
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