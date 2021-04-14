綠委提國務機要費除罪化 賴士葆：蔡英文乾脆直接特赦扁
記者吳承翰／台北報導
2021-04-14 12:52:00
立法院財政委員會明（15）日排案審查國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正草案，其中民進黨立委蔡易餘提出的版本會溯及既往。國民黨立委賴士葆表示，溯及既往很明顯是要幫涉入國務機要費案的前總統陳水扁解套，他呼籲總統蔡英文想特赦扁，就大大方方大赦，不要想做又扭扭捏捏、推給立法院。
而不只蔡易餘的版本溯及既往，民進黨財政委員會召委、台南市立委郭國文也表示，會在當日提出修正動議。國民黨團總召費鴻泰說，當年第一夫人吳淑珍公開跟人討發票，準備拿去報國務機要費他仍歷歷在目，吳的行為就是貪汙，他無法理解蔡易餘對一個貪汙犯竟是如此寬縱，「一個國家貪汙除罪化，國家領導人應該覺得羞恥。」
國民黨團書記長鄭麗文指出，現在檯面上的政治人物，最直接受到國務機要費影響的就是蔡英文，她應該出來表態，且陳水扁的官司仍在審理，一旦溯及既往，會影響到這些已經是一段時間之前、仍在審理中的案件，司法院也要有態度，不能都默不吭聲。
賴士葆說，立法、修法最忌諱就是因人設事，這顯然就是幫陳水扁國務機要費除罪化，清楚看到綠委要溯及既往。賴士葆表示，赦免法中有特赦與大赦，前者要走完法律程序才能執行，但陳水扁有很多司法案件尚在審理中，如今只剩下大赦這條路，「總統有種就這樣做」，而不要想做卻不敢做，推給立院，如此作為毫無擔當。
國民黨立委曾銘宗表示，蔡易餘需要說清楚立法理由、影響層面，假設要赦免陳水扁，就走正道，修正赦免法，其實蔡易餘也曾提過赦免法修正案，呼籲民進黨走正道。