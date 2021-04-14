被雲霧環繞！《聽見歌再唱》山中拍攝難度高　天氣成關鍵

電影《聽見歌 再唱》以「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長年輕時真實經歷為靈感所拍攝，劇情講述不懂五線譜的體育老師方雅各（馬志翔飾演），和流浪音樂教師黃韻芬（Ella飾演），將一群缺乏自信、五音不全的山區部落孩童，帶上舞台成為世界一流合唱團的故事。由於電影部分場景在高雄山區拍攝，多變的天氣使拍攝增加難度。





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▲《聽見歌 再唱》有許多場景在高雄山上拍攝。（圖／華納兄弟提供）

× ▲《聽見歌 再唱》有許多場景在高雄山上拍攝。（圖／華納兄弟提供）

▲《聽見歌 再唱》有許多拍攝場景是在山上，山上天氣瞬息萬變增加拍攝難度。（圖／華納兄弟提供）

× ▲《聽見歌 再唱》有許多拍攝場景是在山上，山上天氣瞬息萬變增加拍攝難度。（圖／華納兄弟提供）

▲馬志翔透露有場戲拍攝當時能見度只有3公尺。（圖／華納兄弟提供）