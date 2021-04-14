被雲霧環繞！《聽見歌再唱》山中拍攝難度高 天氣成關鍵
記者李薇/綜合報導
2021-04-14 16:50:57
電影《聽見歌 再唱》以「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長年輕時真實經歷為靈感所拍攝，劇情講述不懂五線譜的體育老師方雅各（馬志翔飾演），和流浪音樂教師黃韻芬（Ella飾演），將一群缺乏自信、五音不全的山區部落孩童，帶上舞台成為世界一流合唱團的故事。由於電影部分場景在高雄山區拍攝，多變的天氣使拍攝增加難度。
《聽見歌 再唱》電影劇組在高雄市桃源區的樟山和寶山2所部落小學，進行拍攝，2所學校分別約在海拔1000和2000公尺，學校皆面對山谷，風景秀麗之外天氣也是相當捉模不定，在山區拍攝的最大挑戰，馬志翔坦言最大的敵人其實是天氣，「因為天氣是不可預知的，即便是你前面做了再多完善的準備，但是到了現場下雨就是下雨，這沒有辦法。」 馬志翔透露，原本以為在風景優美的山上可以一整天拍攝到5點就可以收工，但現實常常是拍到深夜11點，霧整個會飄進來拍攝地點，Ella也分享自己在拍攝時常常遇到的天氣狀況，「小學面對山谷真的很美，可是這一刻，還這樣晴空萬里，但是5分鐘之後，整個變成霧濛濛的，就是我們整個人就在雲裡面了。」霧真的太濃，能見度真的只有3公尺，包含工作人在內只能苦中作樂的拍攝。《聽見歌 再唱》4月16日全台正式上映。