接種AZ疫苗　陳其邁笑：倒數1、2、3比較緊張

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陳其邁現場依程序填寫同意書，經醫師問診及檢查後，脫下西裝外套，順利完成疫苗接種，緊接著各類防疫人員，包含防疫旅館從業人員代表、里幹事、消防局隊員、清潔隊員、員警、防疫計程車司機、航港局、移民署第一線防疫人員以及各局處首長總計23人也陸續進行接種。
陳其邁表示，從公共衛生疾病的防治角度來看，對傳染病的防治，打疫苗是最有效的一種方式，也是這一兩百年來，對於傳染病的防治在流行病學界跟醫學界，都認為這個是最有效的方式，AZ疫苗從不管是歐盟的專家會議，或者到台灣其他的這些國家，都一致認為說打疫苗，AZ疫苗是利大於弊，所以鼓勵民眾多施打疫苗。
陳其邁也笑說，要打當然會緊張，尤其大家在喊1、2、3，喊了好幾次還不打，那個感覺是最難受的時間，其實打了還好，不太有什麼感覺，到目前為止也沒有疼痛的感覺，眼睛一閉就過了，短暫的針刺的疼痛，會換來不僅保護自己也保護家人，所以打疫苗是每一個人的權利，當然對防疫來講也是義務，要建立集團的免疫，讓每一個人都有抵抗力，就能夠預防武漢肺炎的傳播。
陳其邁強調，面對未來邊境打開，以及在社區裡面能夠保持安全，身為防疫人員、專業醫師，也在這裡要呼籲說，所以為了自己、為了家人、為了我們的防疫，所以每個人都要扮演好自己的角色，所以呼籲未來開放普遍對象施打的時候，我們要相信專家，也要相信科學的證據，打疫苗是利大於弊，所以該輪到你打疫苗的時候，一定要去施打疫苗，對於整體的防疫來講非常重要。
高雄市衛生局指出，高雄目前共有9間合約醫院提供第一、二、三類對象接種COVID-19疫苗，截至本（110）年4月13日止，全市已有4,584人完成接種，符合接種資格對象可至高雄市政府衛生局全球資訊網COVID-19疫苗專區查詢院所後線上預約接種，並提醒，疫苗接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開，即使完成疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險，確保自身健康。