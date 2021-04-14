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接種AZ疫苗　陳其邁笑：倒數1、2、3比較緊張

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-14 13:42:10｜2021-04-14 13:45:15

陳其邁
▲陳其邁今日到民生醫院接種AZ疫苗。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.14）
中央流行疫情指揮中心自4月12日起開放防疫人員及高接觸風險工作者等第二、三類實施對象接種COVID-19疫苗，周一、周二在議會進行施政報告的高雄市長陳其邁，延至今（14）日上午才率市府團隊到民生醫院接種AZ疫苗，陳其邁笑說，其實打了不太有什麼感覺，但是大家在喊1、2、3，喊了好幾次還不打，那個感覺是最難受的時間、很緊張。

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許多縣市首長已在周一時陸續施打AZ疫苗，高雄市長陳其邁因周一、周二在高雄市議會進行施政報告與質詢，今日才與疾病管制署高屏區管制中心林明誠主任、高雄市政府防疫人員及高接觸風險工作者前往高雄市立民生醫院共同接種疫苗，陳其邁指出，市府的第一波接種，身為市長就像海軍陸戰隊一樣率先施打，先打也更早能夠建立起抵抗力。

▲陳其邁接種AZ疫苗前，先依程序填寫同意書，經醫師問診及檢查。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.14）
▲陳其邁接種AZ疫苗前，先依程序填寫同意書，經醫師問診及檢查。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.14）
陳其邁現場依程序填寫同意書，經醫師問診及檢查後，脫下西裝外套，順利完成疫苗接種，緊接著各類防疫人員，包含防疫旅館從業人員代表、里幹事、消防局隊員、清潔隊員、員警、防疫計程車司機、航港局、移民署第一線防疫人員以及各局處首長總計23人也陸續進行接種。

陳其邁表示，從公共衛生疾病的防治角度來看，對傳染病的防治，打疫苗是最有效的一種方式，也是這一兩百年來，對於傳染病的防治在流行病學界跟醫學界，都認為這個是最有效的方式，AZ疫苗從不管是歐盟的專家會議，或者到台灣其他的這些國家，都一致認為說打疫苗，AZ疫苗是利大於弊，所以鼓勵民眾多施打疫苗。

▲身為醫師的市長陳其邁（右2）現場也觀看，並了解交通局長張淑娟等人接種疫苗的過程。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.14）
▲身為醫師的市長陳其邁（右2）現場也觀看，並了解交通局長張淑娟等人接種疫苗的過程。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.14）
陳其邁也笑說，要打當然會緊張，尤其大家在喊1、2、3，喊了好幾次還不打，那個感覺是最難受的時間，其實打了還好，不太有什麼感覺，到目前為止也沒有疼痛的感覺，眼睛一閉就過了，短暫的針刺的疼痛，會換來不僅保護自己也保護家人，所以打疫苗是每一個人的權利，當然對防疫來講也是義務，要建立集團的免疫，讓每一個人都有抵抗力，就能夠預防武漢肺炎的傳播。

▲高雄市長陳其邁今日與疾病管制署高屏區管制中心林明誠主任、高雄市政府防疫人員及高接觸風險工作者前往高雄市立民生醫院接種AZ疫苗。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.14）
▲高雄市長陳其邁今日與疾病管制署高屏區管制中心林明誠主任、高雄市政府防疫人員及高接觸風險工作者前往高雄市立民生醫院接種AZ疫苗。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.14）
陳其邁強調，面對未來邊境打開，以及在社區裡面能夠保持安全，身為防疫人員、專業醫師，也在這裡要呼籲說，所以為了自己、為了家人、為了我們的防疫，所以每個人都要扮演好自己的角色，所以呼籲未來開放普遍對象施打的時候，我們要相信專家，也要相信科學的證據，打疫苗是利大於弊，所以該輪到你打疫苗的時候，一定要去施打疫苗，對於整體的防疫來講非常重要。

高雄市衛生局指出，高雄目前共有9間合約醫院提供第一、二、三類對象接種COVID-19疫苗，截至本（110）年4月13日止，全市已有4,584人完成接種，符合接種資格對象可至高雄市政府衛生局全球資訊網COVID-19疫苗專區查詢院所後線上預約接種，並提醒，疫苗接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開，即使完成疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險，確保自身健康。

▲市長陳其邁現場示範，接種完疫苗後手機掃描Taiwan
▲市長陳其邁現場示範，接種完疫苗後手機掃描Taiwan V-Watch的QR code進行登錄。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.14）
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