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拜登派摯友訪台氣候特使訪中　羅致政：台美高層直接溝通

記者胡宥心／台北報導

2021-04-14 13:43:17

羅致政
▲拜登派摯友訪台氣候特使訪中，羅致政認為代表台美高層可以直接溝通（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.26）
美國總統拜登（Joe Biden）摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）今（14）率團訪台，是拜登1月底上任後訪台首發團，同時間，拜登也派出氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）訪問中國。對此，民進黨立委羅致政表示，拜登派好友來台，只派了象徵性的氣候官員訪中，相較之下，前者政治意涵較高。

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拜登上任後派摯友率團訪台，長期在外交國防委員會的羅致政評論認為，就是國家領袖派出去訪問的特使份量有多重，談的議題有多少，就代表有多重視兩國關係，也代表要談的事情有多麽重要。

羅致政說，陶德與拜登兩人是數十年的「麻吉」，代表陶德是一位很了解拜登心意、可以直接說得上話的重要人物，他的來訪可以視為台美高層之間的「直接溝通」。

與此同時，美國本周也派了氣候變遷特使凱瑞前往中國訪問，羅致政表示，表面上是拜登上任後第一位美國政府官員訪中，但實際上就是功能性的訪問，目的是要解決氣候爭議，政治意義不高。相較之下，陶德來台的政治與象徵意涵相當的高，也代表台美關係的務實前進。

羅致政也說，非常歡迎陶德來訪，希望未來更多官方交往的限制能夠鬆綁，也能在更多領域有更多具體的合作。

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