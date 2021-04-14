NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中國「船海」控制南海！外媒曝光北京不承認的民兵船隊

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-14 13:51:11

中國漁船 南海
▲前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰主任指出，這些停留在南海的中國「漁船」根本沒在捕魚，船上反而配備自動武器，跑得還比世界上90%的漁船還快。（圖／美聯社／達志影像）
中國近期在南海透過「船海戰術」，加強控制區域內有主權爭議的島嶼，上個月中國、菲律賓、越南都聲稱擁有主權的牛軛礁附近聚集大量中國漁船，引起南海周遭國家的不滿。美國《CNN》指出，中國有一支政府始終不承認的海上民兵「小藍人」（Little Blue Men）部隊，而且規模已經擴張到令人憂心的地步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《CNN》報導，一些軍事專家將這些藍色塗裝的漁船稱為「小藍人」，這些民兵部隊是北京控制南海戰略不可或缺的一部分，由中國解放軍資助。它們可以被快速調遣至有主權爭議的珊瑚礁島、島嶼周圍，因為這些船是「漁船」，其他國家都傾向避免正面軍事衝突，可以說是對中國「小藍人」束手無策。

上個月中，大約有200艘這樣的「小藍人」船隻停留在牛軛礁周遭，新加坡國際戰略研究所（IISS）的分析師也感到震驚，中國漁船聚集的規模從未如此龐大。這些漁船在牛軛礁附近停留長達數週，中國外交部聲稱這些船隻只是在避風，中國駐菲律賓大使也稱「中國從來都沒有海上民兵組織」。

菲律賓官方顯然有些不買帳，國防部長洛倫札納（Delfin Lorenzana）痛批中國漁船放肆且行為令人迷惑，菲律賓外交部門也回擊，提醒中國駐菲大使是個「客人」，將會在中國船隻進入菲律賓海域時持續抗議。

前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰主任舒斯特（Carl Schuster）表示，這些漁船根本沒再捕魚，船體不但更加堅固、配有自動武器，船速還可以到達18至22節，比世界上90%的漁船都還快。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國漁船在海面上並排，阻礙到其他漁船的行徑。（圖／美聯社／達志影像）
去年12月美國海軍報告指，北京使用這些海上民兵，來顛覆其他國家對島嶼的的主權，並加強（中國）的非法主權。更早在2017年，就有學者表示，中國海上民兵是由國家組織、協助發展且由軍事系統指揮的組織。美國海軍戰爭學院教授艾瑞克森（Andrew Erickson）指出，中國約有18.7萬艘民船，其中有多少「小藍人」仍無法得知，但絕對比2020年估計的84艘要來得多。

美國智庫蘭德公司（RAND Corp）的國防分析師格羅斯曼（Derek Grossman）認為，北京能夠透過這些漁船在主權灰色地帶「不戰而勝」。漁船龐大的數量也讓美軍無分法同時調派軍艦一次嚇阻「小藍人」。

對其他聲稱擁有島嶼主權的東南亞國家來說，挑戰中國也是非常危險的。因為中國能夠反擊指控外國海軍或海岸警衛隊對漁船採取的任何行動，是對中國「平民」的攻擊。分析家警告，中國這類漁船的數量越多，對區造成的威脅越高。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲上個月約200艘中國漁船聚集在中國、越南、菲律賓都聲稱擁有主權的牛軛礁附近。（圖／美聯社／達志影像）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.5%84.5%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀