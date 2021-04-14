中國「船海」控制南海！外媒曝光北京不承認的民兵船隊

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上個月中，大約有200艘這樣的「小藍人」船隻停留在牛軛礁周遭，新加坡國際戰略研究所（IISS）的分析師也感到震驚，中國漁船聚集的規模從未如此龐大。這些漁船在牛軛礁附近停留長達數週，中國外交部聲稱這些船隻只是在避風，中國駐菲律賓大使也稱「中國從來都沒有海上民兵組織」。
菲律賓官方顯然有些不買帳，國防部長洛倫札納（Delfin Lorenzana）痛批中國漁船放肆且行為令人迷惑，菲律賓外交部門也回擊，提醒中國駐菲大使是個「客人」，將會在中國船隻進入菲律賓海域時持續抗議。
前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰主任舒斯特（Carl Schuster）表示，這些漁船根本沒再捕魚，船體不但更加堅固、配有自動武器，船速還可以到達18至22節，比世界上90%的漁船都還快。
去年12月美國海軍報告指，北京使用這些海上民兵，來顛覆其他國家對島嶼的的主權，並加強（中國）的非法主權。更早在2017年，就有學者表示，中國海上民兵是由國家組織、協助發展且由軍事系統指揮的組織。美國海軍戰爭學院教授艾瑞克森（Andrew Erickson）指出，中國約有18.7萬艘民船，其中有多少「小藍人」仍無法得知，但絕對比2020年估計的84艘要來得多。
美國智庫蘭德公司（RAND Corp）的國防分析師格羅斯曼（Derek Grossman）認為，北京能夠透過這些漁船在主權灰色地帶「不戰而勝」。漁船龐大的數量也讓美軍無分法同時調派軍艦一次嚇阻「小藍人」。
對其他聲稱擁有島嶼主權的東南亞國家來說，挑戰中國也是非常危險的。因為中國能夠反擊指控外國海軍或海岸警衛隊對漁船採取的任何行動，是對中國「平民」的攻擊。分析家警告，中國這類漁船的數量越多，對區造成的威脅越高。