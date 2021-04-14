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今日最聚焦／拜登派好友訪台　學者：中施壓台、美反施壓

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-14 17:00:00

▲美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）所率訪問團抵台訪問。（圖／外交部提供）
▲美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）所率訪問團抵台訪問。（圖／外交部提供）
美國前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）於14日下午飛抵台灣訪問，將拜會總統蔡英文等政府高層。學者認為，這是美國對中國外交與軍事打壓台灣的反制措施。

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台灣國際戰略學會理事長王崑義受訪表示，中國不斷台灣施壓，美國必然會採取反施壓手段，包括把高知名度人士送到台灣訪問。如果陶德來台訪問後，馬上前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也緊著來台訪問，時間太過接近，恐怕北京的顏面會很難看，不過因為這些人都是卸任官員，中國方面頂多透過外交部與國台辦罵一罵，不至於進一步提高兩岸緊張關係。

外交部次長田中光日前在立院答詢時表示，蓬佩奧在今年訪台可能性高，王崑義認為，蓬佩奧任內對台灣採取許多友好的措施，若能來台，等於是台灣給他離職卸任後的一點溫暖，而且國際上友台人士那麼多，但是現任人士能來台其實相當少，若蓬佩奧能夠來台，可以提高他的知名度，但免不了中國一定會有些批評。

由於蓬佩奧已經卸任，所以不至於提升台海緊張危機，最近這陣子因為共機擾台兩岸關係已經夠緊繃，加上美中軍方不斷在海上秀肌肉，但是不至於因為一個美國前國務卿來台就擦槍走火。

針對近期中共加強擾台力道，甚至曾1日高達25架次軍機擾台，王崑義認為，中國擔心美台關係更密切發展，美國一再宣布友台措施，會鼓舞台灣蔡英文政府走法理台獨，所以中共必須採取「預防性防禦」措施。

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