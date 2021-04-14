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王星皓再拚2項奧運資格　姑姑自美返台助陣

記者鍾東穎/高雄報導

2021-04-14 14:11:55

▲前游泳國手姑姑王琪(左起)自美返台加入訓練團隊，幫助王星皓備戰東京奧運，爸爸兼教練王耀偉。（圖／鍾東穎攝 ,2021.04.14）
▲前游泳國手姑姑王琪(左起)自美返台加入訓練團隊，幫助王星皓備戰東京奧運，爸爸兼教練王耀偉。（圖／鍾東穎攝 ,2021.04.14）
我國游泳好手王星皓在2019年達到200公尺混和式東京奧運A標門檻，取得東奧門票，現在要再拚2項東奧出賽資格，前游泳國手姑姑王琪也自美返台幫助他訓練。

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王星皓在2019年就拿到東奧入場券，不過東奧因疫情延期，「這種心情起伏蠻大的，原本的目標改到明年去做，明年也有明年的目標，會擠在一起，會格外的辛苦，但換個心態想，今年就去把它好好地做完，在好好放鬆。」

王星皓出生游泳世家，爸爸王耀偉身兼教練，姑姑王琪也曾是國手，長年在美國任教，這次為了姪子返台，加入訓練團隊，並設定目標，「她是對我很有信心，希望達到400M自由式和400M混和式的A標，我會在大專盃盡力挑戰。」

王星皓表示小時候因為遠距離，和姑姑不太熟，高一前往美國隨姑姑訓練2個月才開始有聯絡，「訓練時很認真，她也不會對你手下留情，你要去做到，不過會用用鼓勵、激勵的方式跟你練習，練完也會告訴你，可以加強的地方，或哪裡做得不錯。」

王星皓透露，目前較大難題是蝶式轉仰式的過程，速度無法提升，還在努力中，近期日本東奧選拔賽，他也會透過影片檢討自己，激勵自己提升，並模擬國際賽氛圍。

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