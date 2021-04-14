名家論壇》膝關節／《父親》把失智症演到讓人發抖

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可以看出多半討論失智症議題的，戲劇上普遍以早發階段為爆發故事張力，容易獲得觀眾共鳴。也就是：「為何我會得」、「怎麼年紀輕輕也可能患病」？ 病痛面前人人平等，不分年紀貴賤，這也是為何病痛電影往往以中壯年為題材時格外讓觀眾擔憂害怕，畢竟沒有人會希望自己就是早發症狀的一份子。從中看見角色們的掙扎擔憂面對處理，最後坦然接受到放下，成就了觀眾在大銀幕裡的一段救贖共鳴之旅。
然而，改編自舞台劇的《父親》，出自於法國小說家、劇作家、導演Florian Zeller於2012年的作品。找來重量級演員安東尼霍普金斯，出任片中這位患失智症的長者。透過Florian Zeller原作的巧思，讓觀眾跟隨著主角的混亂困惑視角，徹底理解失智症患者的焦慮、恐慌、不安，以及自我信仰價值崩壞。
第一幕戲技驚四座，告訴觀眾，從臥室、客廳、餐廳、書房這幾個場景，就能玩弄大家對於空間與時間的感覺。也就是從我們這如此日常的幾個空間，說明了失智症者在這其中幾個空間可能產生的「時間感偏移」。
比如說，前一場戲女兒從客廳進場跟父親說話之後，女兒不過去了個餐廳，重新回來之後，「時間可能就改變了」。這在舞台劇上的表現非常正常，但在電影為主的敘事邏輯上倒是不常見。景跟景之間的改變，時間、人物都可能會改變。前一刻你認識的女兒，下一刻消失，取而代之的是另一個陌生人。
有趣的是，其實飾演女兒的奧莉薇雅柯爾曼與片中一人分飾三角的奧莉薇雅・威廉斯（Olivia Williams）其實某些神韻接近，奧莉薇雅威廉斯飾演「無法被認出的女兒」、「幫傭」、「看護」，難怪一段戲是由奧莉薇雅威廉斯飾演他女兒，令安東尼奧霍普金斯無法認出女兒。藉此詮釋對於最親近的人無法辨識，陌生人與家人之間那個界線到底在哪？成了失智症患者的苦惱記憶盲點。
他是誰？我認識他嗎？光是這樣的自我疑問，在導演的調度之下，就能使觀眾感同身受，原來失智症患者面對的認知記憶如此混淆會是這般可怕。而失智症者前一刻說過的話，之後無法記得。相同的，他人曾經對失智症講過的話，若失智症者本身的「病識感」不強的話，只會覺得別人苦苦相逼，否定自己。
安東尼霍普金斯詮釋失智症者那份神情十分出色，並非是「典型」那派害怕失去記憶的模樣，而是表現出如何對抗記憶混淆與他者應答之間那份驚悚感，前一刻別人說的話，下一刻可能風雲變色，完全與自己記得的顛倒，失去時間感與空間感，哪怕只是親近的人走到另一個房間，對當事者而言就感覺被拋棄。
《父親》對「失智症」者的內心刻畫十分出色，透過客廳、臥室、餐廳這些習以為常的場面，就能做出教人畏懼調度。如果觀眾眼睛尖一點，明明是同一個空間，前幾分鐘跟後面幾分鐘可能都有細微差異，或是仔細看哪些東西其實重複存在。主角老是沒帶手錶，以及懷疑看護等人偷走他的手錶，無疑也暗喻了自己最重視的「時間」被奪走、失去。全戲細節非常多，言簡意賅地傳達患者身心寫照，非常驚人。
●作者：膝關節／影評人
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