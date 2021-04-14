檢疫放寬！機組員施打疫苗飛短程 回國不用自主管理
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-14 14:24:36
中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，有鑒於國籍航空改善機艙內、外站的防疫管理，明（15）日開始，國籍航空機組員在長程航班，居家檢疫時間調整為3天居家檢疫、11天自主健康管理﹔短程航班執行14天自主健康管理。
指揮中心表示，重新審視國籍航空公司外站管制措施、機組員機上全程防護、管理查核機制及完備民航相關法規後，自明(15)日起(以航班抵臺時間計算)，國籍航空機組員返國後檢疫防疫措施，入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)，執行3天居家檢疫(結束當日核酸檢驗陰性)+11天自主健康管理，當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)，執行14天自主健康管理。
指揮中心進一步指出，接種疫苗為最具成本效益之傳染病防治措施，國籍航空機組員為COVID-19疫苗公費接種對象，於完整接種兩劑疫苗兩週後，其返國後檢疫防疫措施，將再調整。
指揮中心表示，施打新冠疫苗後的機組員若飛長程航班，採取7天自主健康管理，結束當日檢驗通過即解除﹔短程航班，無須自主健康管理。
指揮中心重申，國籍航空公司及其組員應嚴格落實外站管理、機上全程防護、持續派飛管理等措施，以兼顧國內防疫安全及機組員身心健康﹔如違反交通部「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。