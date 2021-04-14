NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

檢疫放寬！機組員施打疫苗飛短程　回國不用自主管理

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-14 14:24:36

陳時中
▲指揮中心指揮官陳時中今（14）日表示，明（15）日開始，國籍航空機組員在長程航班，居家檢疫時間調整為3天居家檢疫、11天自主健康管理﹔短程航班執行14天自主健康管理。（圖／擷取自疾管署直播）
中央流行疫情指揮中心今（14）日表示，有鑒於國籍航空改善機艙內、外站的防疫管理，明（15）日開始，國籍航空機組員在長程航班，居家檢疫時間調整為3天居家檢疫、11天自主健康管理﹔短程航班執行14天自主健康管理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，重新審視國籍航空公司外站管制措施、機組員機上全程防護、管理查核機制及完備民航相關法規後，自明(15)日起(以航班抵臺時間計算)，國籍航空機組員返國後檢疫防疫措施，入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)，執行3天居家檢疫(結束當日核酸檢驗陰性)+11天自主健康管理，當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)，執行14天自主健康管理。

指揮中心進一步指出，接種疫苗為最具成本效益之傳染病防治措施，國籍航空機組員為COVID-19疫苗公費接種對象，於完整接種兩劑疫苗兩週後，其返國後檢疫防疫措施，將再調整。

指揮中心表示，施打新冠疫苗後的機組員若飛長程航班，採取7天自主健康管理，結束當日檢驗通過即解除﹔短程航班，無須自主健康管理。

指揮中心重申，國籍航空公司及其組員應嚴格落實外站管理、機上全程防護、持續派飛管理等措施，以兼顧國內防疫安全及機組員身心健康﹔如違反交通部「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.5%84.5%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀