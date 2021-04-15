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台灣人口負成長　中市人口數逆勢成長

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-15 11:00:00

台灣人口負成長　中市人口數逆勢成長
▲台中市今年第1季人口社會增加數(遷入-遷出)增加1297人，居六都之冠(圖／民政局提供2021.4.14)
根據內政部統計，台灣今年第1季死亡人數比出生人數多出1萬2709人，在人口持續負成長的大環境中，台中市總人口數逆勢穩定成長。民政局長吳世瑋表示，台中今年第1季人口增加率為千分之0.19，其中「社會增加數」為六都之冠，總人口數來到282萬1322人，顯示台中深具城市吸引力，另因曾被票選為全國最宜居城市，市民光榮感更高達8成，六都第一，也成為民眾選擇移居台中的原因之一。

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吳世瑋說明，台中市今年第1季自然增加數（出生-死亡人數）為負762人，社會增加數(遷入-遷出)則增加1297人，居六都之冠。其中，分析遷徙台中市民眾的年齡層結構，遷入人口以25歲至29歲418人最多，其次是30歲至34歲392人，推估台中市整體投資就業環境、公共建設及各項福利政策都是吸引年輕民眾的移入誘因。

 

此外，分析台中市第1季各月份人口增加變化情形，3月份人口數雖略微減少142人，但以整體趨勢而言，台中市設籍人口從99年底縣市合併時264萬8,419人，攀升至今年3月底282萬1,322人，已成長17萬2,903人，維持自2010年來的正成長狀態。

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