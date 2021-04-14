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藍綠媽祖遶境不缺席　陳水扁：我沒參加「一樣當選總統」

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-14 14:45:29｜2021-04-14 14:46:00

蔡總統參與祈安典禮 向「雨水媽」祈求風調雨順
▲蔡英文總統參與大甲媽遶境祈安典禮，在 寫有國泰民安，風調雨順，天降甘霖的「大甲媽」天燈是上名字，祈求上達天聽。（圖／記者柳榮俊攝，2021.4.9)
台灣宗教大型盛事大甲媽祖遶境，每年吸引許多信眾參與，不少政治人物不分藍綠，也會隨行進香，祈求國泰民安、風調雨順，前總統陳水扁今（14）日在臉書上寫下「心誠則靈」，安慰跟不上遶境的隊伍，只要心繫媽祖照樣保佑，像他沒參加過媽祖遶境行程「一樣當選總統」，

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大甲鎮瀾宮媽祖9日開跑為期9天8夜的遶境行程，白沙屯拱天宮媽祖也在11日起駕8天7夜的進香遶境，總統蔡英文日前提前前往拱天宮向媽祖上香敬拜，並親手將媽祖神像請出神龕儀式揭開序幕；前總統馬英九也沒缺席，與台中市長盧秀燕一同為大甲媽祖扶轎，盼天上聖母虔誠祈求天下無災、盼沛雨甘霖，早日解除旱象。

國民黨前後任主席朱立倫、江啟臣，以及有意角逐總統的中廣董事長趙少康也都到達遶境現場，參與台灣三月重要的宗教盛事。

▲前總統陳水扁在個人臉書上寫下「心誠則靈」，他過去沒參與遶境行程，一樣當選總統。（圖／取自陳水扁臉書）
▲前總統陳水扁在個人臉書上寫下「心誠則靈」，他過去沒參與遶境行程，一樣當選總統。（圖／取自陳水扁臉書）
而前總統陳水扁今日在個人臉書上表示，一年一度媽祖遶境是台灣重要的宗教活動，三月瘋媽祖，媽祖信徒無不抱著虔誠的心走完九天八夜的遶境行程，祈求國泰民安、風調雨順。

不過話鋒一轉，陳水扁說，跟不上遶境的隊伍，只要心繫媽祖照樣保佑，他提到，他沒參加過媽祖遶境行程，「一樣當選總統」，強調心繫媽祖、心誠則靈。

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