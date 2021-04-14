愛犬「牛奶」遭竊 原來從機車踏板掉落
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-14 14:52:06
台中市梧棲區一名林姓男騎士，(12)日晚上載著吉娃娃愛犬前往離住家約2公里外買鹽酥雞等宵夜，當買晚宵夜時，突然發現原本坐於機車踏墊上之愛犬「牛奶」不見，遍尋不著，懷疑受犬遭竊，趕緊向警方報案。
中市清水警分局安寧派出所受理後，立即調閱林姓騎士行經沿途監視器尋找「牛奶」，過程中安寧所長王凱政靈機一動，於臉書社群蒐尋有無線索，果真發現網友貼文表示，「誰家的小狗掉落了，在文華街」及相片，所長比對相片中的吉娃娃與林姓騎士所述的「牛奶」特徵符合，立即通知林姓騎士一同前往該處指認，當「牛奶」看見林姓騎士開心的搖著尾巴，林姓騎士看到「牛奶」時，一眼即認出的自家愛犬，原本心急如焚的心情，瞬間欣喜若狂，抱起愛犬「牛奶」撫摸。
現場一名女童向所長王凱政表示，他行經該處時，目睹「牛奶」從機車踏墊上跌落，狗狗乖乖的在原地等主人將牠載回，而騎士没發現便往前騎走，上前關心幸好它没受傷，為避免狗狗亂跑，便陪著「狗狗」等待騎士回來。
安寧所長王凱政表示，所幸網友即時貼文「牛奶」訊息，而女童也在一旁守護，該警方得以立即尋獲，發揮警民合作的精神。另外也呼籲民眾帶毛小孩外出時，請做好安全措施，以防各種意外發生。