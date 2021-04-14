全面停用新疆番茄！番茄醬大廠「可果美」開日企第一槍
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-14 14:52:17
歐美各國先前就新疆人權議題對中國施加制裁，國際服飾品牌如H&M、Nike也因為考量新疆強迫勞動的問題，而拒絕使用新疆棉花，引起中國民眾抵制抗議，中國官方也反擊強迫勞動是西方國家的抹黑。日本食品大廠可果美（Kagome）近日也表態，考量到成本、品質以及人權因素，產品原料將不再使用新疆番茄糊。
《日經亞洲》週二（13）取得消息指，可果美去年已經停止使用中國新疆的番茄，而已經進口的番茄糊將會在今年底使用完畢。可果美表示，除了成本和品質的考量以外，人權問題也是此政策的決定因素之一。同時，公司也正在確認（過去使用的番茄）是否生產自侵犯人權的環境。
根據聯合國糧食及農業組織（UNFAO）中國2019年為世界最大的番茄生產國，提供約6276萬噸的番茄，佔全世界產量35%。
報導指出，可果美是日本第一個因為維吾爾族人權因素而中止進口新疆產品的企業。停止進口新疆番茄所帶來的影響預測不大。近幾年可果美從新疆進口的番茄糊數量一直再下降，使用量不到整體的1%，未來將從其他國家進口番茄；而可果美在中國的銷售額只占總額的0.4％，因此中國消費者抵制的問題影響較小。
《日經亞洲》指出，上個月跨信仰企業責任中心（ICCR）列出47家企業名單，其供應商可能牽涉到新疆強迫勞動，並呼籲這些企業，包括Google母公司Alphabet、Apple、福斯汽車（Volkswagen）等停止與供應商合作，可果美並未在其中。