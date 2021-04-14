累計虧損超過18億！華視入主52台爭議多
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-14 14:55:33
華視入主52台即將在下周一正式開播，華視總經理莊豐嘉今（14）日也赴立法院進行專案報告並備詢。但立委林奕華指出，華視累積虧損破18億已超過資本額的16.9億，且華視先前才大裁員，如今卻要大招聘，不理解這樣的經營成績為何能入主52台。立委李德維則說，華視長期以有民股成分作為難經營的理由，但民股僅佔14%，難想像為何有影響。立委黃國書表示，52台即將開播但許多內容都還在籌備，需要再加把勁。
林奕華指出，華視自負盈虧，106年因為轉撥世大運、全運會所以虧損較少，但之後虧損便節節攀升，累積18億8千萬已超過華視的16億9千萬資本額，先前才以虧損為由大裁員，如今因為入主52台又要增聘近200人，質疑華視經營上有大問題。李德維則質疑，華視民股僅有16%，在整體運作上應還是可依公共媒體的規劃正常運作，華視不應長期以此作為經營不善的藉口。
針對股份結構問題，公廣集團董事長陳郁秀說明，由於董事會遴選懸缺已經500多日，總經理和副總都是代理，決策上有困難，「我們在不公不私當中有很多困難，因為有民股成分所以很多廣告我們不能接，政府不能撥錢，只能自籌經費」，都是華視長久以來的問題。
黃國書質詢時連環提問，19日將正式開播都已經準備好了嗎？人力的配置到位了嗎？外部監督機制的3位學者到位了嗎？另外包含越語、泰語的節目相關整備是否都完善？莊豐嘉回答，增聘人力、外聘學者和新住民語言播報的相關人員都還在陸續規劃階段，黃國書說「華視接手52台我們樂觀其成，但我們希望開播的時候就能看到最好的表現。」
莊豐嘉說，未來的目標是讓華視在3年內轉虧為盈，但黃國書提到，華視年虧損都超過2億，在廣告上也多有受限，文化部也沒有捐贈過華視資金，未來也沒有法源可獲得政府補助，「如果沒辦法收購民股，文化部有什麼積極作為？有沒有考慮解散、民營化再設立？」
李永得回應，目前對於各界意見都是採開放態度，但由於法令的規範，目前沒有考慮過清算解散或是民營化。