NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

累計虧損超過18億！華視入主52台爭議多

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-14 14:55:33

累計虧損超過18億！華視入主52台爭議多
▲華視入主52台即將在下周一正式開播，華視總經理莊豐嘉（右）今（14）日也赴立法院進行專案報告並備詢。（圖／記者黃仁杰攝,2021.04.14）
華視入主52台即將在下周一正式開播，華視總經理莊豐嘉今（14）日也赴立法院進行專案報告並備詢。但立委林奕華指出，華視累積虧損破18億已超過資本額的16.9億，且華視先前才大裁員，如今卻要大招聘，不理解這樣的經營成績為何能入主52台。立委李德維則說，華視長期以有民股成分作為難經營的理由，但民股僅佔14%，難想像為何有影響。立委黃國書表示，52台即將開播但許多內容都還在籌備，需要再加把勁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林奕華指出，華視自負盈虧，106年因為轉撥世大運、全運會所以虧損較少，但之後虧損便節節攀升，累積18億8千萬已超過華視的16億9千萬資本額，先前才以虧損為由大裁員，如今因為入主52台又要增聘近200人，質疑華視經營上有大問題。李德維則質疑，華視民股僅有16%，在整體運作上應還是可依公共媒體的規劃正常運作，華視不應長期以此作為經營不善的藉口。

針對股份結構問題，公廣集團董事長陳郁秀說明，由於董事會遴選懸缺已經500多日，總經理和副總都是代理，決策上有困難，「我們在不公不私當中有很多困難，因為有民股成分所以很多廣告我們不能接，政府不能撥錢，只能自籌經費」，都是華視長久以來的問題。

黃國書質詢時連環提問，19日將正式開播都已經準備好了嗎？人力的配置到位了嗎？外部監督機制的3位學者到位了嗎？另外包含越語、泰語的節目相關整備是否都完善？莊豐嘉回答，增聘人力、外聘學者和新住民語言播報的相關人員都還在陸續規劃階段，黃國書說「華視接手52台我們樂觀其成，但我們希望開播的時候就能看到最好的表現。」

莊豐嘉說，未來的目標是讓華視在3年內轉虧為盈，但黃國書提到，華視年虧損都超過2億，在廣告上也多有受限，文化部也沒有捐贈過華視資金，未來也沒有法源可獲得政府補助，「如果沒辦法收購民股，文化部有什麼積極作為？有沒有考慮解散、民營化再設立？」

李永得回應，目前對於各界意見都是採開放態度，但由於法令的規範，目前沒有考慮過清算解散或是民營化。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.45%84.55%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀