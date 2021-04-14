挽救台帛旅遊泡泡　返台後僅需「14天」自主管理

﹔

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳時中表示，鑑於參加帛琉旅遊泡泡首發團的旅客，出發前均於桃園機場進行全體團體旅客PCR檢測，檢測均為陰性，且台帛安全旅遊圈係採無菌廊道方式前往COVID-19零確診之帛琉地區，各旅行團於帛琉期間亦均遵守當地戴口罩、維持社交距離、定期量測體溫等防疫要求，首發團旅客返國後5日PCR採檢結果全體為陰性。





陳時中說，經指揮中心整體評估，沒必要再做加強版自主健康管理，就回到一般生活注意，防疫新生活做好，因此即日起旅客自帛琉返國檢疫放寬為14天一般自主健康管理，但旅客仍需於返國第5天完成PCR採檢措施。



