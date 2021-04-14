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挽救台帛旅遊泡泡　返台後僅需「14天」自主管理

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-14 14:57:08

帛琉老爺大飯店外，就是美麗海景。（圖／記者吳承翰攝）
▲今（14）日指揮中心宣布，即日起，台帛旅遊泡泡檢疫放寬，只需14天自主健康管理，但返台第5天仍需要採檢。圖為帛琉當地美麗海景。（圖／記者吳承翰攝）
台灣與帛琉旅遊泡泡4月1日展開，採檢後首批100位旅客確定全陰性，但旅遊團買氣不旺，中華航空更宣布取消4月17日的來回航班因此，今（14）日指揮中心宣布，即日起，台帛旅遊泡泡檢疫放寬，只需14天自主健康管理，但返台第5天仍需要採檢。

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陳時中表示，鑑於參加帛琉旅遊泡泡首發團的旅客，出發前均於桃園機場進行全體團體旅客PCR檢測，檢測均為陰性，且台帛安全旅遊圈係採無菌廊道方式前往COVID-19零確診之帛琉地區，各旅行團於帛琉期間亦均遵守當地戴口罩、維持社交距離、定期量測體溫等防疫要求，首發團旅客返國後5日PCR採檢結果全體為陰性。

陳時中說，經指揮中心整體評估，沒必要再做加強版自主健康管理，就回到一般生活注意，防疫新生活做好，因此即日起旅客自帛琉返國檢疫放寬為14天一般自主健康管理，但旅客仍需於返國第5天完成PCR採檢措施。

指揮中心說明，台帛旅遊泡泡雖屬小眾市場，仍宜穩健發展，為縮短市場磨合期，交通部觀光局亦將配合疫情發展及邊境管制情況進行滾動檢討，並於近日邀集相關機關、航空公司及旅行業者等相關單位研商，盼持續朝簡化行政流程，檢討旅遊產品及操作等面向，進一步鬆綁檢疫規定等方向研議，來協助旅行業者共同穩健推動臺帛旅行安全圈之旅遊市場。

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