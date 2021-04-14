將來銀行總座「被離職」？藍委爆大股東中華電採購涉掏空

我是廣告 請繼續往下閱讀
費鴻泰質詢指出，當初他就質疑純網銀遊戲規則有人在亂搞，一開始遊戲規則是要發2張執照，後來硬發了3張，將來銀行最大股東中華電信持股近42%，兆豐銀行持有25%，將來銀行有一個資訊系統開發 ，中華電信在圍標，而且先斬後奏，案子根本都沒有過，就伸手要錢1300萬元，整個將來銀行資訊系統都是由中華電信開發，中華電信是搞電信系統，與金融系統不一樣，金管會主委黃天牧也坦言「不完全一樣」，費鴻泰則認為不是不完全一樣，是差很多，不是會寫程式任何系統都可會寫。
費鴻泰進一步指出，中華電信在將來銀行派了5席董事，其中1席董事吳麗秀在未經比價、董事會討論下，就要求將來銀行支付款項，市場行情是一天3千至6千元，但中華電信要價是一天4萬元，當時劉奕成說這案牽涉利害關係人交易，法遵及財務部也都有意見，今年2月董事會劉奕成要求檢討這案子，結果吳麗秀就聯合中華電信董事及兆豐銀行董事，要求劉奕成離職。
費鴻泰也問了黃天牧這樣講對不對，黃天牧回應：「有這樣的一個講法」。 費鴻泰質疑中華電信要掏空將來銀行，將來銀行內部吹哨者送了一份資料給他，也給了銀行局，上面都寫的清清楚楚，況且超過500萬元的案子本來就要送董事會，更何況是關係人交易，而且不僅劉奕成被迫離職，還有另一位也被迫離職，他還聽說將來銀行董事長鍾福貴是行政院長蘇貞昌人馬。
費鴻泰進一步爆料，在4月1日主管會議裡，雖然很多主管覺得此案已違規，鍾福貴仍要求內部想辦法處理，到底銀行的內控內稽、銀行的誠信重不重要，黃天牧聽了也說「非常重要」。費鴻泰更直指中華電信安排大量人到將來銀行，董事長、董事長特助、主辦會計、資訊長及董事會主秘，「這家銀行被中華電信、兆豐銀掏空，資本額100億元很快就不見了，最後虧的是國家的錢」。
不僅如此，費鴻泰也要求金管會要保護將來銀行的吹哨人，向他陳情的不只一個人，而且聽說將來銀行已在查吹哨者，金管會要如何保護吹哨者。對此，黃天牧則說金管會會立刻查核，有違去就移送，金管會同仁不會洩露吹哨人資料，在制度上本來就要保護吹哨者，費鴻泰則希望財委會及金管會多關心這個案子。