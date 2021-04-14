NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

將來銀行總座「被離職」？藍委爆大股東中華電採購涉掏空

記者顏真真/台北報導

2021-04-14 15:45:52

國民黨立委費鴻泰（左）今（14）日爆料將來銀行前總經理劉奕成是被迫離職，並質疑將來銀行大股東中華電信採購涉掏空 ，金管會主委黃天牧表示會立刻進行查核。（圖／擷取自立法院議事轉播）
▲國民黨立委費鴻泰（左）今（14）日爆料將來銀行前總經理劉奕成是被迫離職，並質疑將來銀行大股東中華電信採購涉掏空 ，金管會主委黃天牧表示會立刻查核。（圖／擷取自立法院議事轉播）
國內第3家純網銀、也是國家隊將來銀行還沒開業，就已因前總經理劉奕成閃職引發爭議。國民黨立委費鴻泰今（14）日在財委會爆料並質疑持股近42%的大股東中華電信涉及掏空將來銀行，劉奕成是被迫離職。費鴻泰痛批中華電信派任董事亂搞、圍標自己的標案，大量安排自己人進去將來銀行，他更接獲將來銀行內部吹哨者陳情，中華電信在未經董事會討論下承包銀行核心資訊系統工程，因涉及利害關係人交易，劉奕成在董事會想阻止，卻遭大股東中華電及兆豐銀聯手逼退。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，對於立委指稱被迫離職，劉奕成今日透過臉書發文表示「離職就離開了，我不會知道。所報導的事，我完全不知情，也沒有在2月任何會議處理過，也沒有被迫。」隨後又在臉書提出3點澄清，一、他之前完全不知報導所指的標案；二、2月份董事會沒有討論該個案；三、我沒有被逼迫請辭。他還補充說明，雖然他的確對夥伴說要守法合規，但因為完全不知道這個個案，所以不是針對此個案。

費鴻泰質詢指出，當初他就質疑純網銀遊戲規則有人在亂搞，一開始遊戲規則是要發2張執照，後來硬發了3張，將來銀行最大股東中華電信持股近42%，兆豐銀行持有25%，將來銀行有一個資訊系統開發 ，中華電信在圍標，而且先斬後奏，案子根本都沒有過，就伸手要錢1300萬元，整個將來銀行資訊系統都是由中華電信開發，中華電信是搞電信系統，與金融系統不一樣，金管會主委黃天牧也坦言「不完全一樣」，費鴻泰則認為不是不完全一樣，是差很多，不是會寫程式任何系統都可會寫。

費鴻泰進一步指出，中華電信在將來銀行派了5席董事，其中1席董事吳麗秀在未經比價、董事會討論下，就要求將來銀行支付款項，市場行情是一天3千至6千元，但中華電信要價是一天4萬元，當時劉奕成說這案牽涉利害關係人交易，法遵及財務部也都有意見，今年2月董事會劉奕成要求檢討這案子，結果吳麗秀就聯合中華電信董事及兆豐銀行董事，要求劉奕成離職。

費鴻泰也問了黃天牧這樣講對不對，黃天牧回應：「有這樣的一個講法」。 費鴻泰質疑中華電信要掏空將來銀行，將來銀行內部吹哨者送了一份資料給他，也給了銀行局，上面都寫的清清楚楚，況且超過500萬元的案子本來就要送董事會，更何況是關係人交易，而且不僅劉奕成被迫離職，還有另一位也被迫離職，他還聽說將來銀行董事長鍾福貴是行政院長蘇貞昌人馬。

費鴻泰進一步爆料，在4月1日主管會議裡，雖然很多主管覺得此案已違規，鍾福貴仍要求內部想辦法處理，到底銀行的內控內稽、銀行的誠信重不重要，黃天牧聽了也說「非常重要」。費鴻泰更直指中華電信安排大量人到將來銀行，董事長、董事長特助、主辦會計、資訊長及董事會主秘，「這家銀行被中華電信、兆豐銀掏空，資本額100億元很快就不見了，最後虧的是國家的錢」。

不僅如此，費鴻泰也要求金管會要保護將來銀行的吹哨人，向他陳情的不只一個人，而且聽說將來銀行已在查吹哨者，金管會要如何保護吹哨者。對此，黃天牧則說金管會會立刻查核，有違去就移送，金管會同仁不會洩露吹哨人資料，在制度上本來就要保護吹哨者，費鴻泰則希望財委會及金管會多關心這個案子。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.45%84.55%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀