中捷慶通車　4／25舉辦「台中脈動」演唱會

台中捷運綠線將於4月25日中午12時後，正式通車營運，台中捷運公司當晚7時將在文心森林公園圓滿劇場舉辦「台中脈動」演唱會，邀請金曲樂團麋先生MIXER、全能女孩黃于恩(溫妮)及「聲林之王」人氣選手登台演出，民眾搭乘捷運欣賞演出，共享中捷通車的喜悅，迎接台中捷運新生活。

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台中捷運綠線自3月25日展開30天免費試營運，4月24日通車典禮籌備日停止服務一天，(25)日上午將舉辦通車典禮，中午12時後正式通車營運。台中捷運公司將於通車典禮當晚舉辦「台中脈動」演唱會，地點選在中捷綠線文心森林公園站旁的圓滿劇場，民眾搭捷運就可輕鬆到達。

台中捷運公司指出，「台中脈動」演唱會由金曲樂團麋先生MIXER領銜，首張專輯《馬戲團運動》榮獲第25屆金曲獎最佳樂團，而被譽為「全能女孩」、Instagram追隨者超過88萬人的黃于恩(溫妮)也受邀演出，有別於網路上青春活潑可愛的形象，當天將展現歌手硬實力。

此外，討論度爆表的聲林之王選手也將出席這場盛會，穿透系女聲李佳歡、畢業歌女神許維芳、唱跳舞姬牙牙林怡廷、嘻哈新勢力吳霏、溫暖男聲鄭可強、國民妹妹陳思綾都在演唱名單內。

台中捷運公司指出，民眾搭乘大眾運輸工具前往演唱會現場，搭乘捷運請在文心森林公園站下車；公車5、53、73、83、89、157、290、356、359、800路都可直達文心森林公園；另公園周邊的文心路、向上路、惠文路也設有微笑單車3站點。

因應疫情，入口處將設置紅外線熱像儀測量體溫，備妥酒精消毒，提醒民眾全程戴口罩並填寫實名制表單，現場禁止販售餐飲及飲食，一起守護健康安全。