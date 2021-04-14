日本核廢水擬排入海 鄭文燦：我們沒有接受也沒有背書
新頭殼newtalk
2021-04-14 17:24:30
日本政府昨日宣布福島核一廠核廢水2年後將稀釋排放入海，引發熱議，桃園市長鄭文燦今（14）日在廣播專訪表示，這是專業的環境事件，全世界都會關注，我方政府已向日本表達關切，希望日本政府說明清楚，「這真的需要科學證據來看，事件還在發展中，我們沒有接受也沒有背書。」
鄭文燦說，這是很重要也很專業的環境事件，國際原子能總署或全世界國家都會關切，日本內閣剛做這樣的宣布，究竟會不會造成環境風險？風險有多高？對海洋生態有無影響？這些都要追蹤，「外界關注，我們政府也表達關切，希望日本政府在這個問題上要說明清楚，這個事件還在進行中，我們就多關切。」
鄭文燦重申，台灣政府有正式表達關切，但因日方對於排放的作法等相關內容並未說清楚，台灣一定要了解整個內容，另一方面，日本政府的決定也要能經得起專業判斷及國際組織的認定，還有鄰近國家要能接受。
關於核災食品是否開放進口的問題，鄭文燦表示，核食的部份還是要回到科學的依據，所有的核食都不能進口，進口食品不能有輻射污染是基本前提，至於要限制哪裡的食品進口，可以再做討論。
新聞來源為Newtalk 新頭殼