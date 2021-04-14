民進黨不提公投對案　江啟臣：證明了提案正當性

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江啟臣提及，日本政府決定將福島第一核電廠，在311核災後產生的核廢水排入海中。這樣的作為將衝擊鄰近海洋生態，不但日本內部漁業團體具名反對，鄰近南韓、中國大陸都相繼提出抗議，我國外交部僅有關切，卻沒有表達抗議，令人遺憾。民進黨一向將反核視為核心價值，面對核災廢水排放，卻軟弱退讓，不但是雙重標準，更犧牲我國漁民權益。
江啟臣說，透過中常會要表達國民黨反對日本將福島核災廢水排入海中的立場。民進黨政府更應該拿出執政的魄力以及高度，向日本政府提出抗議。
此外，江啟臣說，旱情持續，已經衝擊產業發展，以及人民的生活。短期因應部分，國民黨呼籲政府，重新盤點節水政策的實際運作狀況，包含海水淡化、伏流水、現有抗旱水井等，都應該要達到預期目標。建築工地每天湧出的地下水，也應該規劃緊急備用的儲存設備，降低水資源浪費，協助人民與產業共同渡過難關。
在長期規劃上，國民黨呼籲，政府應該由行政院主導，跨部會成立因應極端氣候的任務編組。透過具體行動，落實國民黨執政時期提出的「國家氣候變遷調適政策綱領」。就災害、維生基礎設施、水資源、土地使用、海岸、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性與健康等八個令領域，落實因應調適策略。