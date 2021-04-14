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民進黨不提公投對案　江啟臣：證明了提案正當性

記者余祥／台北報導

2021-04-14 16:17:46｜2021-04-14 16:17:55

江啟臣
▲民進黨不提公投對案，黨主席江啟臣說，這樣的做法證明了公投提案正當性。（圖／國民黨提供）
民進黨政府日前確認，不會透過行政院及立法院，針對國民黨以及民間團體所提的各項公投案，提出公投對案。國民黨主席江啟臣今（14）日表示，這樣的做法，不但證明了公投提案的正當性，更顯示目前代議制度，在民進黨完全執政的專橫下，缺乏有效的民意代表性。民進黨直到公投幾乎成案，才願意展開正面溝通，同樣令人感到遺憾。

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江啟臣再次呼籲，民進黨政府應該正面看待公投案的行使，放棄一邊溝通，一邊攻擊的兩手策略。放下執政的傲慢，謙卑地相信人民的智慧。將國家政策的決策權還給人民，並且依法遵守公投的結果。

江啟臣提及，日本政府決定將福島第一核電廠，在311核災後產生的核廢水排入海中。這樣的作為將衝擊鄰近海洋生態，不但日本內部漁業團體具名反對，鄰近南韓、中國大陸都相繼提出抗議，我國外交部僅有關切，卻沒有表達抗議，令人遺憾。民進黨一向將反核視為核心價值，面對核災廢水排放，卻軟弱退讓，不但是雙重標準，更犧牲我國漁民權益。

江啟臣說，透過中常會要表達國民黨反對日本將福島核災廢水排入海中的立場。民進黨政府更應該拿出執政的魄力以及高度，向日本政府提出抗議。

此外，江啟臣說，旱情持續，已經衝擊產業發展，以及人民的生活。短期因應部分，國民黨呼籲政府，重新盤點節水政策的實際運作狀況，包含海水淡化、伏流水、現有抗旱水井等，都應該要達到預期目標。建築工地每天湧出的地下水，也應該規劃緊急備用的儲存設備，降低水資源浪費，協助人民與產業共同渡過難關。

在長期規劃上，國民黨呼籲，政府應該由行政院主導，跨部會成立因應極端氣候的任務編組。透過具體行動，落實國民黨執政時期提出的「國家氣候變遷調適政策綱領」。就災害、維生基礎設施、水資源、土地使用、海岸、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性與健康等八個令領域，落實因應調適策略。

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