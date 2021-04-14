美麗水岸景觀　綠川南區水環境改善完工啟用

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盧市長說，綠川興大段有三大特色，第一、在防洪安全前提下進行兩側污水截流及淨化處理，並新植20種喬木超過400棵植物，以營造生態多樣性；第二，透過人行道、景觀設計、水淨公園，讓民眾與河川更加親近；第三，結合水文化、水環境、水景觀保留人文空間。
行政院環保署副署長蔡鴻德表示，綠川興大段結合人文社會環境整合，整治後如同風景區，希望不只綠柳川，未來搭配東大溪、筏子溪、惠來溪等主要河川，讓台中市融合在水環境裡頭。
內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生提到，讓曾經發臭的河川化身親水廊道，利用水道結合步道、自行車道、園道、及鐵道五道合一全面串連，肯定市府執行力及完成力，透過水質改善、防洪標準提升，讓綠川水岸風華再現。
水利局長范世億指出，綠川整治因應不同區域特性，全面檢討原設計問題並進行調整，如保留興大路行車及停車空間、修正水淨場位置、移除黑板樹等問題，讓工程兼顧防洪、水質、景觀及居民生活需求，與在地融合且具有溫度；此外，綠川興大段等3處綠川整治更加碼增加1萬2000CMD的污水截流量及現地處理設施，使綠川全面蛻變新生。
另外，考量不同年齡層兒童需求，水利局在復興園道上新設「水淨樂園」共融主題式遊戲區、體健廣場、遊憩草坪，以改善水質的礫間現地處理工法作為遊戲意象，讓孩子化身「水寶寶」感受綠川河道變乾淨的過程，成為寓教於樂的環境教育場域。
此外，水利局也紀錄綠川沿岸的歷史人文及河川整治過程，撰寫「城中之河漫步風華再現的綠川」專書，從不同視角分享綠川與城區的發展關係，展現綠川不同以往的風華。