中華電遭爆涉圍標掏空將來銀行　前總座劉奕成2點自清

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中華電信表示，以將來銀行回應為主。
國民黨立委費鴻泰今天在立法院質詢時表示，有將來銀行吹哨者揭露內部簽單，指中華電信圍標將來銀行核心資訊系統開發案，要價新台幣1300萬元，不僅高於市場行情，也違反利害關係人授信外交易規定，有藉此「掏空」將來銀行的嫌疑。
費鴻泰說，此案還有三項程序爭議，第一，此項標案沒有經過比價、也沒有經過董事會決議通過；第二，系統先做、後進行採購，有先斬後奏嫌疑；第三，根據將來銀行內部簽單內容，法遵處和財務處簽署不同意見，全案卻仍進行交易。
費鴻泰表示，2月初董事會上，劉奕成指出此案涉及利害關係人交易，法遵處與財務處都有意見，要求董事檢討此案，中華電信派任的其中一位董事因此聯合兩大股東中華電信、兆豐銀行派任的董事，要求劉奕成離職。
費鴻泰批評，將來銀行董事知法犯法，未落實銀行內稽內控，檢視將來銀行高層人事，包含董事長特助、主辦會計、資訊長、董事會主秘等都由中華電信指派，且將來銀行核心資訊系統與客服資訊系統後來也全委託中華電信開發。
費鴻泰進一步表示，接獲吹哨者檢舉信函後，昨天晚上10時要求金管會主委黃天牧及銀行局到辦公室了解此案，結果12時就接到將來銀行高層已在調查誰是吹哨者的消息，要求金管會應落實吹哨者保護。
黃天牧強調「金管會同仁不會做這樣的事」，監理機關保護吹哨者，不會洩露相關資訊，此外將針對將來銀行吹哨者檢舉函內容，立刻啟動調查，若確有此事，會作出相應懲處。（編輯：潘羿菁）1100414