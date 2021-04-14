歐德集團為車界女神廖盈婷　打造一應俱全絕美攝影棚

人氣主播廖盈婷憑藉專業新聞播報，以及親切活潑主持風格，深受民眾喜愛，更帶起台灣汽車節目風潮，成為最夯的「車界女神」。談起她和歐德系統傢俱的緣分，始於六年前為寶貝打造兒童房，設計師選用無毒低甲醛綠建材，構築安全又充滿童趣的城堡屋，讓廖盈婷放心又滿意。這次新攝影棚裝修大小事再次委託歐德，希望規劃出可錄製節目、拍照、直播的絕美場景，結果攝影棚開箱影片一播出，馬上吸引同行直呼「好美啊!」，爭相詢問，讓廖盈婷開心的不得了。





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▲歐德設計師王德先(右)打造彈性多變攝影棚，能拍照、錄製節目、嘉賓訪談，讓廖盈婷開心的不得了。（圖／資料照片）

× ▲歐德設計師王德先(右)打造彈性多變攝影棚，能拍照、錄製節目、嘉賓訪談，讓廖盈婷開心的不得了。（圖／資料照片）

▲從攝影角度思考空間架構，歐德集團為廖盈婷創造超優質多功能攝影棚。（圖／資料照片）

× ▲從攝影角度思考空間架構，歐德集團為廖盈婷創造超優質多功能攝影棚。（圖／資料照片）

又主持又當製作人又當老闆的廖盈婷，因節目量暴增，因應需求決定自建攝影棚，方便錄影、拍照、直播等，歐德設計師王德先在思考節目風格和需求後，靈活運用空間，透過「一景多用」的手法，在僅有3坪空間裡，選用歐德咖啡紅豆杉深色系統家具，佐以鄉村風的淺色門板作為跳色設計，於櫃體中段加上汽車模型展示架，為節目帶來畫龍點睛的效果，前景則設置幾何斜角造型、跳色拼接的機能型吧檯，在氛圍燈光的渲染下，打造宛如置身精品咖啡館般絕美空間，創造出多種的取景角度，有別以往攝影棚生硬制式的模樣，不論是站著介紹或是坐著訪談皆適宜，讓廖盈婷直呼現在的攝影棚美的想怎麼錄就怎麼錄，CP值超高啦!





▲粗獷與優雅並存的網美造型牆，讓主持人廖盈婷可以直播生活點滴，每一隅每一角都是生動多變的美景。（圖／資料照片）

× ▲粗獷與優雅並存的網美造型牆，讓主持人廖盈婷可以直播生活點滴，每一隅每一角都是生動多變的美景。（圖／資料照片）

▲歐德系統傢俱搬家也能帶著走，不用擔心因為遷移而消失，廖盈婷直呼是史上最優質功能最強大的攝影棚。（圖／資料照片）

× ▲歐德系統傢俱搬家也能帶著走，不用擔心因為遷移而消失，廖盈婷直呼是史上最優質功能最強大的攝影棚。（圖／資料照片）

考量到廖盈婷擁有大量的服裝，以及收納攝影器材、硬盤等需求，歐德設計師於更衣區設置豐富收納機能的衣櫃，因應橫梁、出入動線，在櫃體深度及高度上加以調整，極致利用坪效、發揮使用最大值，而櫃體精美的外觀，也轉化為拍攝定裝照的造型牆，讓廖盈婷大讚原本只想收納大量衣物器材，結果還能用來拍美照，真的裝潢找歐德就對了。





▲豐富多元更衣室設計，可以收納衣物、放置攝影器材，還能用來拍美照，讓廖盈婷大讚裝潢找歐德就對了。（圖／資料照片）

× ▲豐富多元更衣室設計，可以收納衣物、放置攝影器材，還能用來拍美照，讓廖盈婷大讚裝潢找歐德就對了。（圖／資料照片）

最讓廖盈婷驚豔的是緊鄰窗台的網美造型牆，設計師利用咖啡紅豆杉及斑駁灰木紋系統板材強烈對比色，創造大面積的視覺端景，在鏡頭下形塑獨特立體美感，隨著主持人走位變換、窗外綠意的妝點及自然光影的變化，同樣的場景有了不一樣的豐富表情，讓她每天最愛站在這片造型牆前拍照、直播生活點滴，更重要的是歐德系統傢俱全系列板材榮獲內政部「綠建材標章」認證，製程嚴格把關，符合健康環保標準，以打造「安醛健康宅」為首重目標，保護使用者的安全，讓廖盈婷更開心的還有就算是搬家也能帶著走，不用擔心這麼棒的攝影棚會因為遷移而捨棄，高喊真的是史上最優質功能最強大的攝影棚。



