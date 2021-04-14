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中常會蔡英文談公投應共同面對　誇讚老柯臉書文寫得好

記者胡宥心／台北報導

2021-04-14 16:49:42｜2021-04-14 16:53:47

民進黨中常會前，總統兼任黨主席蔡英文發表改革台鐵三大方向。（圖／翻攝民進黨臉書）
▲民進黨中常會上蔡英文提及公投應共同面對，這不是作戰而是溝通機會，還誇讚老柯臉書文寫得非常好。（圖／翻攝民進黨臉書）
蔡英文總統本月11日召集府院黨高層會商後，拍板不提出公投對案後，民進黨政府將聚焦在828公投「四個不同意」全力宣傳。今（14）日她特別在中常會上針對不提公投對案，向黨公職說明，蔡英說表示，將不提對案說成主戰或主和是不精確的，公投不是作戰，而是一個像外界溝通的機會，盼全黨上下團結向外說明立場。

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蔡英文提到，外界有一些討論，也有主戰、主和的說法，但是她認為這些講法都不精確。「因為公投不是作戰，是政府跟人民溝通的機會」，唯一要考慮的，要怎麼說明比較清楚，要怎麼樣對話比較能化解疑慮。

蔡英文說，為了要積極向民眾說明，並做好社會溝通，已經要求執政團隊，要把公投結果，對國家整體發展帶來的影響和衝擊，清楚地告訴台灣人民。

蔡英文重申，增加天然氣、減少燃煤、發展綠能、非核家園，不僅符合國際關切氣候變遷的趨勢，也是政府落實能源轉型目標的具體做法。此外，以國際標準及確保食安、處理豬肉進口，涉及台美關係和國際經貿布局，也關係到台灣在激烈國際經貿變局中的生存空間。

蔡英文說，他們選擇不提公投對案，是因為在這個階段，有方向、也有策略地在推動能源改革，也努力要讓台灣和國際能夠接軌。「這些策略和方向，我們有必要讓更多人民了解，我們已經著手準備各項政策說明。」

蔡英文表示，希望全黨上下，要把這次公投，視為重要的政策溝通機會，和民眾直接面對面，用最淺白的方式、最清楚的說明，把我們的立場說清楚。

蔡英文表示，政府的任務，就是說服所有支持者，相信政府有永續的規劃、長遠的布局、細緻的策略，有能力帶領台灣，乘風破浪，在重重挑戰中度過一關又一關，落實各項改革，讓台灣在世界上有更寬廣的空間。

蔡英文講完後，有個有趣小插曲，她突然轉頭向隔壁的民進黨總召柯建銘說：「總召的臉書寫得很好，大家可以去看看」，柯建銘聽到後有點害羞，直說：「既然寫得很好，大家拍拍手鼓掌一下」現場中常委們非常給面子地鼓掌後，蔡英文還開玩笑說：「所以全篇是你寫的嗎？」總召笑著說，「當然是我自己寫的，遇到國際議題，我還可以寫英文給大家看。」

柯建銘受訪表示，這篇臉書文針對黨內團結一至面對公投，是在週一確定不提公投對案後，有感而發，面對8月底公投，希望全黨一致對外，共同面對、共同承擔。

▲蔡英文今天讚柯建銘的臉書發文寫的很好，還開玩笑稱「是你自己寫的嗎？」柯建銘也開玩笑要大家鼓掌一下（圖/翻攝柯建銘）
▲蔡英文今天讚柯建銘的臉書發文寫的很好，還開玩笑稱「是你自己寫的嗎？」柯建銘也開玩笑要大家鼓掌一下（圖/翻攝柯建銘）
 

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