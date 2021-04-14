中常會蔡英文談公投應共同面對　誇讚老柯臉書文寫得好

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蔡英文說，為了要積極向民眾說明，並做好社會溝通，已經要求執政團隊，要把公投結果，對國家整體發展帶來的影響和衝擊，清楚地告訴台灣人民。
蔡英文重申，增加天然氣、減少燃煤、發展綠能、非核家園，不僅符合國際關切氣候變遷的趨勢，也是政府落實能源轉型目標的具體做法。此外，以國際標準及確保食安、處理豬肉進口，涉及台美關係和國際經貿布局，也關係到台灣在激烈國際經貿變局中的生存空間。
蔡英文說，他們選擇不提公投對案，是因為在這個階段，有方向、也有策略地在推動能源改革，也努力要讓台灣和國際能夠接軌。「這些策略和方向，我們有必要讓更多人民了解，我們已經著手準備各項政策說明。」
蔡英文表示，希望全黨上下，要把這次公投，視為重要的政策溝通機會，和民眾直接面對面，用最淺白的方式、最清楚的說明，把我們的立場說清楚。
蔡英文表示，政府的任務，就是說服所有支持者，相信政府有永續的規劃、長遠的布局、細緻的策略，有能力帶領台灣，乘風破浪，在重重挑戰中度過一關又一關，落實各項改革，讓台灣在世界上有更寬廣的空間。
蔡英文講完後，有個有趣小插曲，她突然轉頭向隔壁的民進黨總召柯建銘說：「總召的臉書寫得很好，大家可以去看看」，柯建銘聽到後有點害羞，直說：「既然寫得很好，大家拍拍手鼓掌一下」現場中常委們非常給面子地鼓掌後，蔡英文還開玩笑說：「所以全篇是你寫的嗎？」總召笑著說，「當然是我自己寫的，遇到國際議題，我還可以寫英文給大家看。」
柯建銘受訪表示，這篇臉書文針對黨內團結一至面對公投，是在週一確定不提公投對案後，有感而發，面對8月底公投，希望全黨一致對外，共同面對、共同承擔。