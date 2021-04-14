藍委質疑太魯閣事故善款　黃彥毓：國民黨一規矩兩標準

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭正鈐13日在臉書發文表示，衛福部提出的善款七項用途，「其中『想像空間』最大的是『委員會專案同意的項目』。」質疑善款運用不當。他以高雄氣爆善款為例，「不但被陳菊市府拿去日本考察、購置薪資管理系統，甚至還被高雄市府觀光局以出國推廣之名挪用。」呼籲善款應全數用於罹難者家屬及傷者。
衛福部12日邀集相關部會及專家召開「0402台鐵408次列車故事案捐款管理及監督委員會」，會中決議將總善款的1/3用於罹難者家屬扶助金，依用途共分六大項，而第七項為「其他經該會專案同意的項目」。截至11日，衛福部賑災專戶總計湧入新台幣8.14億元善款。
對此，黃彥毓14日於臉書發文表示，善款使用條款上經常有「其他經本會審核通過之必要經費」，「這是一條未來若有其他未盡事宜，在相關監督下可讓善款發揮最大效益的條文」，八仙塵爆、花蓮震災都有類似條款，鄭正鈐卻視而不見，「是不是遇到傅崐萁跟朱立倫，國民黨就噤聲？」
黃彥毓直指，其實國民黨過去就拿同樣的問題來攻擊高雄氣爆，還說是帝王條款，當時就已經被民進黨打臉，「你是忘記了，還是害怕想起來？」。每次提到善款，國民黨永遠是一套規矩，兩個標準，「為了反對而反對」。
黃彦毓也痛批，太魯閣失事至今12天，國民黨救災防災毫無作為，「每天都在噴口水！」，「東扯西扯，每次只有『高雄氣爆善款使用不當』這個劇本在演，戲都演爛了～能不能換一套說詞？」