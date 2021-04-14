東奧倒數百日 4女將「拳」力出擊有望站上頒獎台
記者鍾東穎/高雄報導
2021-04-14 17:56:08｜2021-04-14 18:29:07
東京奧運倒數100天，我國拳擊女將一舉拿下4張東奧門票，中華隊全級總教練柯文明認為相當有機會奪牌，「拳擊女王」陳念琴2度出征奧運，選擇69公斤級重新出發，以完備狀態全力出擊。
上屆里約奧運，陳念琴在75公斤級第一場比賽踢到鐵板，以1分之差飲恨輸給前世界第1的中國選手，這件事也讓陳念琴大受打擊，如今重新調整再次取得奧運門票，並改69公斤級出征。
柯文明表示，「上次打75公斤級，因那時也才3個級量，在沒有調整身體情況下只能選擇75公斤級，現在是69公斤級，剛好適合念琴的身材體型，現在體能、戰術都相做一個完備的考量和訓練，相對來講比較有機會奪牌。」
柯文明說，「75公斤級念琴的優勢是速度、靈活，而69公斤級大家的速度都是一樣，更著重於技術部分，一直嘗試很多次，也在2018年世錦賽以這個量級奪金，目前訓練找大概65至70公斤的男生選手來對練，速度和力量給念琴很大的進步空間。」
柯文明身兼中華隊拳擊總教練，他表示，4張奧運門票是國際賽有史以來成績成績最好的一次，「有2個級量是世界第1、1個級量是世界第2、1個級量是世界第5，跟以往比起來，能夠奪牌的機會，相對的有機會。」