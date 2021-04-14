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台股泡沫化？謝金河：股價漲多就是利空、應更重視基本面

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-14 17:59:56

▲台積電今年第4度買南科廠房，財經專家、財信傳媒董事長謝金河表示「不尋常」，認為台積電似乎把南科園區列為下一個世代新製程的生產基地。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股是否泡沫化引發討論，財信傳媒董事長謝金河稱「股價漲多就是利空」。（圖／NOWnews資料照片）
台北股市日前一度衝破萬七創下歷史新高點，交易量頻頻爆巨量，引發是否有泡沫危機，財信傳媒董事長謝金河今（14）日在臉書上以「泡沫的真諦」為題寫下他的看法，他說，其實股價漲多就是利空，指數愈高，大家的機會相對愈少，並提醒要小心炒作過頭的個股。

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台北股市今日終場漲41.06點，收16865.97 點，成交金額新台幣4838.34億元。財信傳媒董事長謝金河今日針對谷月涵拋台股有泡沫，要大家趕快跑此事發表看法，謝金河以「泡沫的真諦」為題說明，其實股價漲多就是利空，指數愈高，大家的機會相對愈少。

謝金河提到，台股從去年3月的8523起漲，漲到17000點，已經漲一倍了，這一年累積一倍的漲幅，不可說小，再往下走，愈必須小心，一定要更嚴格遵守投資紀律，更重視基本面，千萬別跟著市場炒作的手起舞。

說到投資泡沫，謝金河舉例中港股市最精典的是曾經在台灣掛牌TDR的恆大汽車。他說，這是恆大集團從賈躍亭造車接手過來的企業，恆大汽車去年營收174億港元，虧損83.09億港元，但股價以電動汽車為題材，一口氣炒到72.45港元。最近中國官媒看不下去了，批評恆大汽車是「紙上造車」。原來恆大汽車的業務有78.79%來自醫療美容及健康醫療收入，造車的營收只占1.21%，但股價炒翻天，在香港排牌的市值高達5438.88億港元，這個市值比鴻海還大很多，如果要說泡沫，這個應該是很大的泡沫。

而最近台灣的Ic設計產業沾到中國議題，變得格外敏感，謝金河也趁機把中國Ic設計產業研究一下，結果他發現，大多數公司營業毛利都是負值，到稅前，稅後變成正數，像韋爾，滙頂，華潤微，芯源微，北方華創，紫光國微，或是設備股中微都是如此，看起來國家補貼的力道很大。而且，這些公司本益比都在百倍以上，像中微是275倍，韋爾121倍，紫光國微86倍，華潤微190倍，大家都知道的中芯國際，現在本益比是148倍，相對來看，台灣的聯電20幾倍，應該合理很多，而Ic設計公司，像義隆電只有18倍，聯發科37倍，看起來合理很多。

因此謝金河稱全球資本市場，如果泡沫會吹破，看起來要從平均本益比百倍的深滬股市看起，但他也提醒，台灣有些炒作過頭的個股也要小心。

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