拜登友訪台 江啟臣怨：綠執政後沒安排訪問團見在野黨
記者余祥／台北報導
2021-04-14 18:10:16｜2021-04-14 18:10:23
美國前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）與前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，也是國際關係學者的國民黨主席江啟臣今（14）日接受廣播專訪時表示，他認為拜登派好友陶德來訪台，雖然身份是非官方的，但是傳遞的訊息是官方的；拜登政府跟過去川普政府不太一樣，仍在一中政策架構下進行與台灣交流，回到過去美國傳統的外交作法。
江啟臣表示，拜登派好友訪台當然是傳遞對台灣的支持，目的是要傳遞訊息給民進黨政府，同時也要帶訊息回去，因此他認為雖然訪團身份非官方，但訊息是官方的。
江啟臣說，拜登政府跟過去川普政府的作法不太一樣，川普是大辣辣的派部長來訪台，而拜登則是回到傳統美國外交的作法，在一中政策架構下，與台灣交流。
江啟臣指出，看起來美國來的訪團幾乎沒有公開行程，頂多就是蔡總統接見時，開放媒體拍攝，但這部分當然就容易淪為政府單方面傳遞訊息，蔡政府可以擷取有利訊息，做蔡政府最厲害的大內宣，但沒有告訴大家其他的部分。
主持人詢問，國民黨有機會與美方人士見面嗎？江啟臣說，民進黨執政後，美方團訪問台灣，很多都沒有安排拜訪在野黨，不只是美方，特別是關鍵的國外人士來訪，都沒有做這樣的行程安排；他認為，民進黨、外交部太小鼻子小眼睛，有的是對方有要求拜會在野黨，但被用理由搪塞了。
至於何時要成立國民黨的駐美代表處？江啟臣說，他就任黨主席後就有期待，希望恢復在華府的駐美代表處，希望訊息傳遞不要只有單一政黨，不同政黨聲音也能被國際聽見。